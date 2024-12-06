Слухи не подтвердились: Иван Игумнов останется в «Авангарде» еще на один сезон

Posted 6 декабря, 11:27
Published 6 декабря, 11:27
Modified 6 декабря, 11:30
Updated 6 декабря, 11:30
Сегодня хоккейный клуб «Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Иваном Игумновым. Соглашение рассчитано на один сезон.
«Игумнов самоотверженный и мастеровитый форвард, приносящий пользу не только в атаке и обороне, но и вне льда, на скамейке запасных, а также в раздевалке. Такие хоккеисты никогда не сдаются и своим примером вдохновляют других. Мы рады, что Иван с нами еще на один сезон», — прокомментировал сделку генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
В прошлом сезоне Иван Игумнов в составе «ястребов» провел 73 матча и набрал 15 очков, забросив 10 шайб и сделав 5 результативных передач. В текущей «регулярке» за 30 игр нападающий забросил 2 шайбы и отдал 5 результативных передач, один из голов он оформил в недавнем матче с «Сочи», который завершился со счетом 6:0.
Ранее хоккейные инсайдеры сообщали, что «Авангард» готовится к расторжению контракта с Игумновым, произойти это должно было до дедлайна в КХЛ, то есть до 27 декабря 2024 года. Как видим, слухи не подтвердились. Остается ждать официальных новостей еще о двух хоккеистах, попавших в список вместе с Иваном — защитнике Павле Коледове и нападающем Станиславе Галиеве.