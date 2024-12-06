Слухи не подтвердились: Иван Игумнов останется в «Авангарде» еще на один сезон

Ранее хоккейные инсайдеры сообщали, что «Авангард» готовится к расторжению контракта с Игумновым, произойти это должно было до дедлайна в КХЛ, то есть до 27 декабря 2024 года. Как видим, слухи не подтвердились. Остается ждать официальных новостей еще о двух хоккеистах, попавших в список вместе с Иваном — защитнике Павле Коледове и нападающем Станиславе Галиеве.