Рубль за грамм: сколько стоит сливочное масло в омских магазинах

Напомним, что месяц назад министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа сообщал о минимальной цене масла в регионе — чуть более 800 рублей за килограмм. Это, по его словам, самая низкая стоимость в Сибирском федеральном округе. Министр также утверждал, что дефицита молочной продукции и сырья в регионе нет, а запасы полностью покрывают потребности области.