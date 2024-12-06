Рубль за грамм: сколько стоит сливочное масло в омских магазинах

Posted 6 декабря, 07:22
Published 6 декабря, 07:22
Modified 6 декабря, 07:25
Updated 6 декабря, 07:25
По данным Омскстата на 2 декабря, средняя стоимость килограмма сливочного масла составила 964,52 рубля, что на 3,85% (или на 35,32 рубля) больше, чем неделей ранее.
За год цена масла увеличилась на 36,1%. Интересно, что с 18 по 25 ноября наблюдалось кратковременное снижение стоимости до 929,2 рубля за килограмм. Однако теперь цены снова пошли вверх.
Например, в гипермаркете «Окей» масло «Тюкалинское Крестьянское» стоит 994 рубля за килограмм, упаковка в 175 граммов масла «Село Зеленое» обойдется в 279 рублей, а масло «Брест-Литовск» (400 граммов) — в 664 рубля.
Напомним, что месяц назад министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа сообщал о минимальной цене масла в регионе — чуть более 800 рублей за килограмм. Это, по его словам, самая низкая стоимость в Сибирском федеральном округе. Министр также утверждал, что дефицита молочной продукции и сырья в регионе нет, а запасы полностью покрывают потребности области.
А на прошлой неделе глава региона Виталий Хоценко заявил, что Омская область активно работает над восстановлением животноводства. В Марьяновском районе завершен первый этап строительства комплекса на 1800 голов, а в Черлакском районе продолжается возведение молочных ферм и комплекса на 1200 коров. Кроме того, разрабатываются новые проекты по производству молочных продуктов.
Ожидается, что рост производства молока в регионе позволит стабилизировать цены на масло и снизить его стоимость.