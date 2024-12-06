gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 07:22

Published 6 декабря, 07:22

Modified 6 декабря, 07:25

Updated 6 декабря, 07:25

Стоимость масла в Омске приблизилось к тысяче рублей за килограмм

Рубль за грамм: сколько стоит сливочное масло в омских магазинах

6 декабря 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney.

Стоимость масла в Омске приблизилось к тысяче рублей за килограмм

В Омской области вновь выросла цена на сливочное масло. За неделю стоимость продукта взлетела на 3,85%.

По данным Омскстата на 2 декабря, средняя стоимость килограмма сливочного масла составила 964,52 рубля, что на 3,85% (или на 35,32 рубля) больше, чем неделей ранее.

За год цена масла увеличилась на 36,1%. Интересно, что с 18 по 25 ноября наблюдалось кратковременное снижение стоимости до 929,2 рубля за килограмм. Однако теперь цены снова пошли вверх.

Например, в гипермаркете «Окей» масло «Тюкалинское Крестьянское» стоит 994 рубля за килограмм, упаковка в 175 граммов масла «Село Зеленое» обойдется в 279 рублей, а масло «Брест-Литовск» (400 граммов) — в 664 рубля.

Цены на сливочное масло в Омской областиЦены на сливочное масло в Омской области
Цены на сливочное масло в Омской областиЦены на сливочное масло в Омской области
Цены на сливочное масло в Омской областиЦены на сливочное масло в Омской области
Цены на сливочное масло в Омской области. Фото: Гипермаркет «Окей»

Напомним, что месяц назад министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа сообщал о минимальной цене масла в регионе — чуть более 800 рублей за килограмм. Это, по его словам, самая низкая стоимость в Сибирском федеральном округе. Министр также утверждал, что дефицита молочной продукции и сырья в регионе нет, а запасы полностью покрывают потребности области.

А на прошлой неделе глава региона Виталий Хоценко заявил, что Омская область активно работает над восстановлением животноводства. В Марьяновском районе завершен первый этап строительства комплекса на 1800 голов, а в Черлакском районе продолжается возведение молочных ферм и комплекса на 1200 коров. Кроме того, разрабатываются новые проекты по производству молочных продуктов.

Ожидается, что рост производства молока в регионе позволит стабилизировать цены на масло и снизить его стоимость.

В Омске уничтожили четыре тонны дорогущего продукта
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омская область#Омскстат#Цены#Продукты#Гипермаркет#Дефицит#Животноводство#Сливочное масло
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика