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Posted 6 декабря, 07:19

Published 6 декабря, 07:19

Modified 6 декабря, 09:53

Updated 6 декабря, 09:53

Рекламное агентство Дмитрия Павлова перешло к бизнесмену из Казани

Рекламное агентство Дмитрия Павлова перешло к бизнесмену из Казани

6 декабря 2024, 07:19
Фото: 1MI.
Илья Фомин записал половину уставного капитала на свой «Рим».

В обществе с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство медиа-холдинг „Слово“», прописанном в Омске на улице Тютчева, изменилась структура собственности. До недавнего времени уставный капитал этой фирмы был поделен поровну между Дмитрием Павловым и Еленой Акуловой, но теперь учредителями являются уроженец Казани Илья Фомин и зарегистрированное в столице Татарстана ООО «Рим» — в той же пропорции.

«Рим» специализируется на деятельности рекламных агентств, его единственным учредителем является все тот же Илья Фомин. Бизнесмену принадлежат также 100% УК компаний «Ред Таг», «Рим.М» и «Рим-Центр» (первые 2 — рекламные агентства, третья — управляющая компания), 76% УК ООО «Билбордс» (тоже рекламное агентство). У крупнейшей из этих фирм, ООО «Ред Таг», годовой оборот составляет приблизительно 2 млрд рублей.

Бывший учредитель «РА медиа-холдинг „Слово“» Дмитрий Павлов — известный омский предприниматель, заседающий к тому же в Законодательном собрании Омской области. Ему принадлежит ряд компаний, в числе которых «Омские кабельные сети». В июне 2024 года Павлова задержали в Москве как фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, но вскоре отпустили.

«РА медиа-холдинг „Слово“» зарегистрировано в одном помещении с просто «Медиа-холдингом „Слово“», у которого, однако, другие учредители — Евгений Стадник и Юрий Лабутин. Эти двое в том же соотношении, 75 к 25, владеют и уставным капиталом ООО «Суперомск» и «Домашняя газета (Омск)», которые управляют одноименными СМИ.

Напомним: в октябре Дмитрий Павлов передал Наталье Павловой уставный капитал ООО «София». В феврале стало известно, что компания «Эффективные решения», связанная с семьей Павловых, избежала банкротства.

Дмитрий Павлов отказался от своей «Софии»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дмитрий Павлов#Переход доли#Медиа-холдинг Слово
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