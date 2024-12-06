Рекламное агентство Дмитрия Павлова перешло к бизнесмену из Казани

В обществе с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство медиа-холдинг „Слово“», прописанном в Омске на улице Тютчева, изменилась структура собственности. До недавнего времени уставный капитал этой фирмы был поделен поровну между Дмитрием Павловым и Еленой Акуловой, но теперь учредителями являются уроженец Казани Илья Фомин и зарегистрированное в столице Татарстана ООО «Рим» — в той же пропорции.