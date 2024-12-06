Рекламное агентство Дмитрия Павлова перешло к бизнесмену из Казани

Posted 6 декабря, 07:19
Published 6 декабря, 07:19
Modified 6 декабря, 09:53
Updated 6 декабря, 09:53
В обществе с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство медиа-холдинг „Слово“», прописанном в Омске на улице Тютчева, изменилась структура собственности. До недавнего времени уставный капитал этой фирмы был поделен поровну между Дмитрием Павловым и Еленой Акуловой, но теперь учредителями являются уроженец Казани Илья Фомин и зарегистрированное в столице Татарстана ООО «Рим» — в той же пропорции.
«Рим» специализируется на деятельности рекламных агентств, его единственным учредителем является все тот же Илья Фомин. Бизнесмену принадлежат также 100% УК компаний «Ред Таг», «Рим.М» и «Рим-Центр» (первые 2 — рекламные агентства, третья — управляющая компания), 76% УК ООО «Билбордс» (тоже рекламное агентство). У крупнейшей из этих фирм, ООО «Ред Таг», годовой оборот составляет приблизительно 2 млрд рублей.
Бывший учредитель «РА медиа-холдинг „Слово“» Дмитрий Павлов — известный омский предприниматель, заседающий к тому же в Законодательном собрании Омской области. Ему принадлежит ряд компаний, в числе которых «Омские кабельные сети». В июне 2024 года Павлова задержали в Москве как фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, но вскоре отпустили.
«РА медиа-холдинг „Слово“» зарегистрировано в одном помещении с просто «Медиа-холдингом „Слово“», у которого, однако, другие учредители — Евгений Стадник и Юрий Лабутин. Эти двое в том же соотношении, 75 к 25, владеют и уставным капиталом ООО «Суперомск» и «Домашняя газета (Омск)», которые управляют одноименными СМИ.
Напомним: в октябре Дмитрий Павлов передал Наталье Павловой уставный капитал ООО «София». В феврале стало известно, что компания «Эффективные решения», связанная с семьей Павловых, избежала банкротства.