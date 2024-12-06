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Posted 6 декабря, 13:45

Published 6 декабря, 13:45

Modified 6 декабря, 14:32

Updated 6 декабря, 14:32

После начала ремонта на омском мосту у Телецентра деформировался один из швов

После начала ремонта на омском мосту у Телецентра деформировался один из швов

6 декабря 2024, 13:45
Фото: Соцсети Сергея Шелеста.
Завтра потоки машин с Левого берега смогут ездить по двум полосам, со стороны Нефтяников же останется одна.

Завтра, 7 декабря, на мосту у Телецентра снова поменяется схема движения транспорта. Сегодня ночью подрядчик начнет подготовку для разделения потоков и расставит делиниаторы.

«Со стороны Левобережья в направлении Советского округа откроем две полосы для движения транспорта. А в противоположном направлении транспорт будет двигаться в одну полосу», — рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Также бригады «СтройТраст» должны оперативно отремонтировать сломанный деформационный шов моста.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Капремонт#Капитальный ремонт#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Мост у телецентра
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