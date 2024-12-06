После начала ремонта на омском мосту у Телецентра деформировался один из швов

Posted 6 декабря, 13:45
Published 6 декабря, 13:45
Modified 6 декабря, 14:32
Updated 6 декабря, 14:32
Завтра, 7 декабря, на мосту у Телецентра снова поменяется схема движения транспорта. Сегодня ночью подрядчик начнет подготовку для разделения потоков и расставит делиниаторы.
«Со стороны Левобережья в направлении Советского округа откроем две полосы для движения транспорта. А в противоположном направлении транспорт будет двигаться в одну полосу», — рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Также бригады «СтройТраст» должны оперативно отремонтировать сломанный деформационный шов моста.