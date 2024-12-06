«Ползали по лицу»: омичи пожаловались на нашествие тараканов в больнице им. Кабанова

Posted 6 декабря, 13:22
Published 6 декабря, 13:22
Modified 6 декабря, 13:26
Updated 6 декабря, 13:26
Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Инцидент Омск». По словам пациентов больницы им. Кабанова, насекомые заполонили учреждение и не дают покоя даже днем.
«Городская клиническая больница им. Кабанова просто кишит тараканами! Люди вынуждены лежать просто в адских условиях! Медики должны работать в таких условиях! Меня хватило на три дня стационара в нейрохирургическом отделении… Последней каплей был таракан ползущий по лицу во время сна! Пришлось просто написать отказную и не долечившись уехать домой…» — рассказала омичка.
На видео, которое прикреплено к жалобе, видно, как несколько тараканов ползают по стенам вблизи тумбочки пациента.
На жалобу отреагировали в министерстве здравоохранения Омской области, сообщив лишь, что о тараканах нужно говорить завотделением или старшей медсестре.
«У городской клинической больницы №1 заключен договор со специализированной организацией, которая проводит дезенсекционные мероприятия. Обработка отделений проводится по графику. При необходимости проводится дополнительная обработка отделения. Если пациенты обнаружили насекомых, то необходимо обратиться к. Будет проведена дополнительная обработка», — ответили в ведомстве.
Напомним, что недавно с такой же проблемой омичи столкнулись в БСМП №1, по их словам, в хирургическом отделении в палатах невозможно находиться из-за обилия насекомых.