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Posted 6 декабря, 14:05

Published 6 декабря, 14:05

Modified 6 декабря, 14:08

Updated 6 декабря, 14:08

Полностью заблокировали проезд: на мосту у Телецентра столкнулись две машины

Полностью заблокировали проезд: на мосту у Телецентра столкнулись две машины

6 декабря 2024, 14:05
Фото: 1MI.
Две легковушки столкнулись на подъезде к мосту со стороны Нефтяников, в результате образовалась длинная пробка.

Сегодня вечером на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников произошла авария. Две легковушки столкнулись и заблокировали проезд остальным автомобилям. В результате на участке образовалась огромная пробка в сторону Левого берега, пишут «Вести Омск».

Очевидцы ДТП посоветовали омичам, которые еще не выехали в этом направлении, изменить маршрут, чтобы не застать затор.

Однако дорог, на которых сегодня не было проблем с движением, оказалось мало. Напомним, что в вечерний час-пик пробки на городских магистралях достигали 9-баллов. Сложнее всего ситуация оказалась в центре Омска и в городке Нефтяников.

Дорожные перемены: в Омске снова изменили схему движения из-за пробок на мосту
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#Анастасия Баянова#ДТП#Пробки#Омск#Омская область#Авария#Новости#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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