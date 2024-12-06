Полностью заблокировали проезд: на мосту у Телецентра столкнулись две машины

Posted 6 декабря, 14:05
Published 6 декабря, 14:05
Modified 6 декабря, 14:08
Updated 6 декабря, 14:08
Сегодня вечером на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников произошла авария. Две легковушки столкнулись и заблокировали проезд остальным автомобилям. В результате на участке образовалась огромная пробка в сторону Левого берега, пишут «Вести Омск».
Очевидцы ДТП посоветовали омичам, которые еще не выехали в этом направлении, изменить маршрут, чтобы не застать затор.
Однако дорог, на которых сегодня не было проблем с движением, оказалось мало. Напомним, что в вечерний час-пик пробки на городских магистралях достигали 9-баллов. Сложнее всего ситуация оказалась в центре Омска и в городке Нефтяников.