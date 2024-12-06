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Posted 6 декабря, 06:45

Published 6 декабря, 06:45

Modified 6 декабря, 06:45

Updated 6 декабря, 06:45

Александр Бурков

«Омская область много грешила»: итоги реализации стратегии Александра Буркова

6 декабря 2024, 06:45
Фото: gorod55.ru. Александр Бурков

Программа Александра Буркова не успела воплотиться в жизнь

Концепция развития региона была подписана в 2022 году.

Город55 подготовил новый выпуск спецпроекта, рассказывающего о стратегиях развития Омской области при разных губернаторах. Он посвящен стратегии, принятой в 2022 году Александр Бурковым. Этот документ предполагал 2 разных сценария, зависевших от внешней конъюнктуры: «Консервативный» и «Целевой».

На данный момент говорить о реализации одного из сценариев рано: с момента подписания стратегии прошло всего 2 года, а действует документ до 2030 года. При этом Бурков внезапно ушел в отставку всего через несколько месяцев после того, как одобрил документ. В итоге стратегия в части преамбулы стала фактически подведением итогов бурковского правления. В частности, именно при этом губернаторе происходило заметное снижение уровня бюджетной обеспеченности, на которое обратили внимание даже в Совете Федерации.

«Лично меня правление Буркова убедило в том, что Омская область в прошлой своей жизни много грешила», — рассказал Городу55 в связи с этим один из экспертов, доцент кафедры политологии ОмГУ Иван Жуков.

Бюджетная обеспеченность начала улучшаться уже после смены власти в области. Бурков же запомнился в том числе в связи со своей политикой назначения на ответственные посты своих земляков — выходцев из Екатеринбурга. Жуков назвал это «уникальным для России прецедентом, когда внутренняя колонизация региона была осуществлена не столицей, а другим регионом…».

Напомним: на днях стало известно, что Александр Бурков может возглавить партию «Справедливая Россия».

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#Николай Эйхвальд#Омск#Александр Бурков#Новости#Стратегия развития
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