«Омская область много грешила»: итоги реализации стратегии Александра Буркова

На данный момент говорить о реализации одного из сценариев рано: с момента подписания стратегии прошло всего 2 года, а действует документ до 2030 года. При этом Бурков внезапно ушел в отставку всего через несколько месяцев после того, как одобрил документ. В итоге стратегия в части преамбулы стала фактически подведением итогов бурковского правления. В частности, именно при этом губернаторе происходило заметное снижение уровня бюджетной обеспеченности, на которое обратили внимание даже в Совете Федерации.