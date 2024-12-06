«Омская область много грешила»: итоги реализации стратегии Александра Буркова

Posted 6 декабря, 06:45
Published 6 декабря, 06:45
Modified 6 декабря, 06:45
Updated 6 декабря, 06:45
Город55 подготовил новый выпуск спецпроекта, рассказывающего о стратегиях развития Омской области при разных губернаторах. Он посвящен стратегии, принятой в 2022 году Александр Бурковым. Этот документ предполагал 2 разных сценария, зависевших от внешней конъюнктуры: «Консервативный» и «Целевой».
На данный момент говорить о реализации одного из сценариев рано: с момента подписания стратегии прошло всего 2 года, а действует документ до 2030 года. При этом Бурков внезапно ушел в отставку всего через несколько месяцев после того, как одобрил документ. В итоге стратегия в части преамбулы стала фактически подведением итогов бурковского правления. В частности, именно при этом губернаторе происходило заметное снижение уровня бюджетной обеспеченности, на которое обратили внимание даже в Совете Федерации.
«Лично меня правление Буркова убедило в том, что Омская область в прошлой своей жизни много грешила», — рассказал Городу55 в связи с этим один из экспертов, доцент кафедры политологии ОмГУ Иван Жуков.
Бюджетная обеспеченность начала улучшаться уже после смены власти в области. Бурков же запомнился в том числе в связи со своей политикой назначения на ответственные посты своих земляков — выходцев из Екатеринбурга. Жуков назвал это «уникальным для России прецедентом, когда внутренняя колонизация региона была осуществлена не столицей, а другим регионом…».
Напомним: на днях стало известно, что Александр Бурков может возглавить партию «Справедливая Россия».