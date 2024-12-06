Омичам рассказали, как изменится плата за детский сад со следующего года

Posted 6 декабря, 11:02
Published 6 декабря, 11:02
Modified 6 декабря, 11:04
Updated 6 декабря, 11:04
В департаменте образования мэрии Омска сообщили, как изменится плата за содержание ребенка в детском саду с 1 января 2025 года.
«В течение двух лет размер родительской платы оставался неизменным. С 2022 года рост цен на продукты питания по сравнению с действующими в среднем составил 17% (например, стоимость молока и круп выросла на 12%, фруктов — на 30%, масла сливочного — на 30%, хлеба — на 25% и т. д.)», — пояснила директор департамента образования администрации Омска Лариса Крючкова.
Тарифы следующие:
в группах детей до 3 лет:
в группах детей от 3 до 7 лет:
Для сравнения, размер платы за детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих группы полного дня с режимом пребывания от 10,5 до 12 часов, составит 187,66 рублей. Это на 16,83 рубля больше по сравнению с текущим размером платы.
Также остаются льготы для некоторых категорий омичей. От оплаты освобождаются родители, имеющие детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией. Также плата не взимается с граждан, призванных на военную службу по мобилизации.
Многодетные семьи оплачивают 70% от суммы. С родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в связи с обеспечением бесплатным двухразовым питанием взимается 45% от установленного размера оплаты.