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Posted 6 декабря, 11:02

Published 6 декабря, 11:02

Modified 6 декабря, 11:04

Updated 6 декабря, 11:04

Иллюстрация

Омичам рассказали, как изменится плата за детский сад со следующего года

6 декабря 2024, 11:02
Фото: 1MI. Иллюстрация
Размер платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях не менялся в течение 2 лет.

В департаменте образования мэрии Омска сообщили, как изменится плата за содержание ребенка в детском саду с 1 января 2025 года.

«В течение двух лет размер родительской платы оставался неизменным. С 2022 года рост цен на продукты питания по сравнению с действующими в среднем составил 17% (например, стоимость молока и круп выросла на 12%, фруктов — на 30%, масла сливочного — на 30%, хлеба — на 25% и т. д.)», — пояснила директор департамента образования администрации Омска Лариса Крючкова.

Тарифы следующие:

в группах детей до 3 лет:

  • сокращенного дня пребывания (8 -10 часов) — 126,76 рублей в день;
  • полного дня пребывания (10,5 — 12 часов) — 160,56 рублей в день;
  • круглосуточного пребывания — 169,01 рублей в день.

в группах детей от 3 до 7 лет:

  • сокращенного дня пребывания (8 — 10 часов) — 148,16 рублей в день,
  • полного дня пребывания (10,5 — 12 часов) — 187,66 рублей в день,
  • круглосуточного пребывания — 197,54 рублей в день.

Для сравнения, размер платы за детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих группы полного дня с режимом пребывания от 10,5 до 12 часов, составит 187,66 рублей. Это на 16,83 рубля больше по сравнению с текущим размером платы.

Также остаются льготы для некоторых категорий омичей. От оплаты освобождаются родители, имеющие детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией. Также плата не взимается с граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

Многодетные семьи оплачивают 70% от суммы. С родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в связи с обеспечением бесплатным двухразовым питанием взимается 45% от установленного размера оплаты.

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