Омичам рассказали, как изменится плата за детский сад со следующего года

Для сравнения, размер платы за детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих группы полного дня с режимом пребывания от 10,5 до 12 часов, составит 187,66 рублей. Это на 16,83 рубля больше по сравнению с текущим размером платы.



Также остаются льготы для некоторых категорий омичей. От оплаты освобождаются родители, имеющие детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией. Также плата не взимается с граждан, призванных на военную службу по мобилизации.



Многодетные семьи оплачивают 70% от суммы. С родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в связи с обеспечением бесплатным двухразовым питанием взимается 45% от установленного размера оплаты.