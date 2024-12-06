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Posted 6 декабря, 12:02

Published 6 декабря, 12:02

Modified 6 декабря, 12:05

Updated 6 декабря, 12:05

Иллюстрация

Можно переезжать в машину: Вечером пятницы Омск сковали 9-балльные пробки

6 декабря 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Самые проблемные участки города — центр и городок Нефтяников.

В последний день рабочей недели омские дороги, традиционно, погрязли в заторах. По данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках пробки достигают 9 баллов. Самая сложная ситуация сейчас на центральных магистралях и в городке Нефтяников.

Так, в пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Герцена, Гагарина, Масленникова и Шебалдина. Длинный затор из-за ДТП образовался на Орджоникидзе, чуть меньший — на 10 лет Октября, с такой же проблемой столкнулись и автолюбители на улице Декабристов.

Есть дороги, где ситуация еще хуже. Не трудно догадаться, что среди них подъезды к мосту им. 60-летия ВЛКСМ — улица Лукашевича со стороны Левого берега и проспект Мира со стороны Нефтяников. Водители на этих участках «стоят» практически без движения, такая проблема сохраняется уже неделю. Также заторы образовались на улицах Заозерной и Химиков, проспектах Королева и Менделеева.

Фото: Яндекс Карты

Напомним, что сегодня в администрации города решили изменить схему движения на мосту им. 60-летия ВЛКСМ из-за постоянных пробок. Теперь омичи смогут проезжать мост по двум полосам шириной от 3,25 м до 3,7 м с Левого берега в направлении улицы Заозерной и проспекта Мира. С обратной стороны откроют одну полосу шириной 3,7 м.

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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Мост#Новости#Затор на дороге#Заторы#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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