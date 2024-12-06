Можно переезжать в машину: Вечером пятницы Омск сковали 9-балльные пробки

Posted 6 декабря, 12:02
Published 6 декабря, 12:02
Modified 6 декабря, 12:05
Updated 6 декабря, 12:05
В последний день рабочей недели омские дороги, традиционно, погрязли в заторах. По данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках пробки достигают 9 баллов. Самая сложная ситуация сейчас на центральных магистралях и в городке Нефтяников.
Так, в пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Герцена, Гагарина, Масленникова и Шебалдина. Длинный затор из-за ДТП образовался на Орджоникидзе, чуть меньший — на 10 лет Октября, с такой же проблемой столкнулись и автолюбители на улице Декабристов.
Есть дороги, где ситуация еще хуже. Не трудно догадаться, что среди них подъезды к мосту им. 60-летия ВЛКСМ — улица Лукашевича со стороны Левого берега и проспект Мира со стороны Нефтяников. Водители на этих участках «стоят» практически без движения, такая проблема сохраняется уже неделю. Также заторы образовались на улицах Заозерной и Химиков, проспектах Королева и Менделеева.
Напомним, что сегодня в администрации города решили изменить схему движения на мосту им. 60-летия ВЛКСМ из-за постоянных пробок. Теперь омичи смогут проезжать мост по двум полосам шириной от 3,25 м до 3,7 м с Левого берега в направлении улицы Заозерной и проспекта Мира. С обратной стороны откроют одну полосу шириной 3,7 м.