Можно переезжать в машину: Вечером пятницы Омск сковали 9-балльные пробки

Есть дороги, где ситуация еще хуже. Не трудно догадаться, что среди них подъезды к мосту им. 60-летия ВЛКСМ — улица Лукашевича со стороны Левого берега и проспект Мира со стороны Нефтяников. Водители на этих участках «стоят» практически без движения, такая проблема сохраняется уже неделю. Также заторы образовались на улицах Заозерной и Химиков, проспектах Королева и Менделеева.