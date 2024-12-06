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Posted 6 декабря, 11:05

Published 6 декабря, 11:05

Modified 6 декабря, 12:11

Updated 6 декабря, 12:11

Кирилл Алексеев стал директором по спортивному развитию омского «Авангарда»

Кирилл Алексеев стал директором по спортивному развитию омского «Авангарда»

6 декабря 2024, 11:05
Фото: ХК «Авангард».
Ранее предполагалось, что Алексеев займет должность генерального менеджера клуба.

В пресс-службе омского «Авангарда» рассказали, что Кирилл Алексеев назначен директором по спортивному развитию клуба. При этом он останется директором Академии «Авангард», эту должность он занимает с 2023 года.

Известно, что теперь Алексеев будет отвечать работу всей вертикали Академия — МХЛ — ВХЛ — КХЛ в рамках стратегии клуба.

«Мы выстраиваем систему, которая позволит нашим воспитанникам на постоянной основе представлять омскую школу хоккея на самом высшем уровне. Уже сегодня в составе „Авангарда“ играют выпускники Академии Гуляев, Рейнгардт, Филатьев. Таких примеров должно быть больше, все возможности для этого есть. Также Кирилл Сергеевич будет помогать главному тренеру „Авангарда“ Ги Буше взаимодействовать со всей системой подготовки игроков клуба», — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Напомним, что изначально Кирилл Алексеев был главным кандидатом на должность генерального менеджера, которую ранее занимал Евгений Забуга.

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