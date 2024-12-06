Каток вместо дорог. Водителей из Омской области предупредили об опасном гололеде

Posted 6 декабря, 07:13
Published 6 декабря, 07:13
Modified 6 декабря, 07:15
Updated 6 декабря, 07:15
На дорогах в Омской области в ближайшие дни будет небезопасно. Пресс-служба Госавтоинспекции предупредила жителей региона о гололеде и попросила быть внимательными во время движения.
В пятницу и частично в субботу, по прогнозам синоптиков, будет идти снег, при этом также регион столкнется с похолоданием и ухудшением осадков. Не исключены и сильные порывы ветра.
Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию и избегать излишних маневров. Скорректировать свое поведение на дорогах стоит и пешеходам.
Напомним, что уже завтра, в субботу, в Омской области местами похолодает до -20 градусов. Холоднее всего, согласно предварительному прогнозу Обь-Иртышского УГМС, будет в ночь на понедельник, когда температура воздуха составит -22… -27 градусов.