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Posted 6 декабря, 07:13

Published 6 декабря, 07:13

Modified 6 декабря, 07:15

Updated 6 декабря, 07:15

Омичей просят быть внимательными на скользких дорогах, превратившихся в «каток»

Каток вместо дорог. Водителей из Омской области предупредили об опасном гололеде

6 декабря 2024, 07:13
Фото: 1MI.

Омичей просят быть внимательными на скользких дорогах, превратившихся в «каток»

На выходных в регионе похолодает, при этом осадков практически не будет.

На дорогах в Омской области в ближайшие дни будет небезопасно. Пресс-служба Госавтоинспекции предупредила жителей региона о гололеде и попросила быть внимательными во время движения.

В пятницу и частично в субботу, по прогнозам синоптиков, будет идти снег, при этом также регион столкнется с похолоданием и ухудшением осадков. Не исключены и сильные порывы ветра.

Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию и избегать излишних маневров. Скорректировать свое поведение на дорогах стоит и пешеходам.

Напомним, что уже завтра, в субботу, в Омской области местами похолодает до -20 градусов. Холоднее всего, согласно предварительному прогнозу Обь-Иртышского УГМС, будет в ночь на понедельник, когда температура воздуха составит -22… -27 градусов.

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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Омская область#Гололед#Новости#Госавтоинспекция#Водители
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