Инсайдер: нападающий «Авангарда» Яремчук скоро перейдет в «Северсталь»

Posted 6 декабря, 09:39
Published 6 декабря, 09:39
Modified 6 декабря, 09:43
Updated 6 декабря, 09:43
Стало известно, что нападающий омского «Авангарда» Александр Яремчук скоро покинет команду. 25-летний хоккеист переходит в череповецкую «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию.
«Одному из любимцев покойного ныне Евгения Хацея так и не удалось стать своим парнем в „Авангарде“. Первый заход в основу Омска закончился обменом в „Витязь“. Второй приезд в „Авангард“ закончился обменом в „Северсталь“», — пишет телеграм-канал «Хоккейная правда».
В сезоне 2024/2025 Континентальной хоккейной лиги Яремчук провел за омский клуб 28 игр и набрал пять очков, сделав пять результативных передач, шайбу ему забросить так и не удалось.
Сейчас «Авангард» нацелен на еще один обмен: руководство омичей хочет подписать лидера «Северстали» нападающего Кирилла Пилипенко, но в Череповце отказываются отдавать лучшего бомбардира даже за увеличенную денежную компенсацию.