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Posted 6 декабря, 09:39

Published 6 декабря, 09:39

Modified 6 декабря, 09:43

Updated 6 декабря, 09:43

Инсайдер: нападающий «Авангарда» Яремчук скоро перейдет в «Северсталь»

Инсайдер: нападающий «Авангарда» Яремчук скоро перейдет в «Северсталь»

6 декабря 2024, 09:39
Фото: ХК «Авангард».
Об этом пишет телеграм-канал «Хоккейная правда».

Стало известно, что нападающий омского «Авангарда» Александр Яремчук скоро покинет команду. 25-летний хоккеист переходит в череповецкую «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию.

«Одному из любимцев покойного ныне Евгения Хацея так и не удалось стать своим парнем в „Авангарде“. Первый заход в основу Омска закончился обменом в „Витязь“. Второй приезд в „Авангард“ закончился обменом в „Северсталь“», — пишет телеграм-канал «Хоккейная правда».

В сезоне 2024/2025 Континентальной хоккейной лиги Яремчук провел за омский клуб 28 игр и набрал пять очков, сделав пять результативных передач, шайбу ему забросить так и не удалось.

Александр ЯремчукАлександр Яремчук
Александр Яремчук. Фото: ХК «Авангард»

Сейчас «Авангард» нацелен на еще один обмен: руководство омичей хочет подписать лидера «Северстали» нападающего Кирилла Пилипенко, но в Череповце отказываются отдавать лучшего бомбардира даже за увеличенную денежную компенсацию.

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