Индекс ВЭБ. РФ: культурные учреждения Омска комплектуют современным оборудованием

Наряду с обновлением оборудования в учреждениях культуры активно идут ремонтные и реставрационные работы. Существенное сокращение числа объектов культуры, находящихся в аварийном состоянии, продемонстрировали, по данным Индекса ВЭБ.РФ, Сочи, Кострома, Нижний Новгород, Якутск и Симферополь. Позитивные изменения отмечают и горожане — оценки музеев, кинотеатров, галерей, театров, филармоний и других учреждений культуры из агрегаторов в среднем выросли более чем на 7%, наибольший рост (на уровне 17–20%) показали Нальчик, Дербент, Ухта и Черкесск.