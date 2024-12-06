Индекс ВЭБ. РФ: культурные учреждения Омска комплектуют современным оборудованием

Posted 6 декабря, 06:30
Published 6 декабря, 06:30
Modified 6 декабря, 06:30
Updated 6 декабря, 06:30
Возможности культурного досуга и отдыха расширяются в большинстве российских городов. Как отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, по итогам обновления данных Индекса качества жизни ВЭБ.РФ за 2024 год города показали позитивную динамику по обеспечению учреждений культуры современным оборудованием, рост составил в среднем 20% к показателям 2023 года.
Города активно инвестируют в развитие культуры. Это активное участие в федеральных программах, региональные и местные инициативы, реализация проектов с частными инвесторами, в том числе через ГЧП. Показательно, что доля частных вложений в таких проектах довольно высока — более 70%, — сказал Андрей Самохин.
Наряду с обновлением оборудования в учреждениях культуры активно идут ремонтные и реставрационные работы. Существенное сокращение числа объектов культуры, находящихся в аварийном состоянии, продемонстрировали, по данным Индекса ВЭБ.РФ, Сочи, Кострома, Нижний Новгород, Якутск и Симферополь. Позитивные изменения отмечают и горожане — оценки музеев, кинотеатров, галерей, театров, филармоний и других учреждений культуры из агрегаторов в среднем выросли более чем на 7%, наибольший рост (на уровне 17–20%) показали Нальчик, Дербент, Ухта и Черкесск.
По данным Наццентра ГЧП, в сфере культуры и досуга в России реализуется 27 проектов ГЧП, частные инвестиции в них превышают 38,5 млрд руб.
Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база, размещённая на Города.РФ. Система охватывает крупнейшие города России, за исключением двух столиц. Пользователями открытой аналитической базы по качеству жизни являются власть, бизнес и обычные горожане.
Национальный центр ГЧП (входит в Группу ВЭБ) взаимодействует с субъектами и городами Российской Федерации, проводит обучение проектных команд. Наццентр на постоянной основе ведёт мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует крупнейшие в России деловые мероприятия по тематике развития инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП.