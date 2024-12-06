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Posted 6 декабря, 05:46

Published 6 декабря, 05:46

Modified 6 декабря, 05:48

Updated 6 декабря, 05:48

Валерий Кокорин передал дочери и сыну доли в ряде компаний

И «Каскад», и «Континент»: Валерий Кокорин поделился своими активами с семьей

6 декабря 2024, 05:46
Фото: gorod55.ru.

Валерий Кокорин передал дочери и сыну доли в ряде компаний

Теперь Кокорин-младший стал совладельцем нескольких торгово-офисных центров.

В целом ряде компаний, принадлежащих известному омскому предпринимателю Валерию Кокорину, изменилась структура собственности. Во всех случаях суть изменений одна и та же: появились 2 новых учредителя, Сергей Валерьевич Кокорин и Елена Валерьевна Дроздова, получившие по 5% (в некоторых случаях по 4,99%) уставного капитала. При этом Валерий Кокорин оставил основную часть УК за собой.

В списке фирм, которых это коснулось, ООО «Торговый центр „Континент“», «Офисный комплекс „Каскад“», «ТЦ „Октябрьский“», «Административный центр „Куйбышевский“» (эти компании управляют одноименными торгово-офисными комплексами). Кроме того, Валерий Кокорин поделился долями в ООО «Торговый пассаж», «Галерея торговли», «Центр развлечений и торговли», «Питомник Сибири», «Компания Агропром», «Орбита» (последняя компания специализируется на гостиничном бизнесе).

Елена Дроздова — дочь Кокорина, жена Сергея Дроздова, который сейчас руководит фракцией «Единой России» в Омском городском Совете. Предпринимательница является единственным учредителем стоматологической клиники «Камея», владеет почти 70% уставного капитала «Агростройкомплекта». Сергей Кокорин до получения 5-процентных долей не был официально связан с какими-либо бизнес-активами.

Напомним: Валерий Кокорин является президентом группы компаний «АСК», он владеет «Континентом», «Каскадом», «Атриумом» и другими значимыми для Омска активами, развивает бизнес в Новосибирске. С 2016 года Кокорин заседает в Законодательном собрании Омской области.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Валерий Кокорин#Континент#Елена Дроздова#Переход доли#Каскад
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