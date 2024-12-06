И «Каскад», и «Континент»: Валерий Кокорин поделился своими активами с семьей

Posted 6 декабря, 05:46
Published 6 декабря, 05:46
Modified 6 декабря, 05:48
Updated 6 декабря, 05:48
В целом ряде компаний, принадлежащих известному омскому предпринимателю Валерию Кокорину, изменилась структура собственности. Во всех случаях суть изменений одна и та же: появились 2 новых учредителя, Сергей Валерьевич Кокорин и Елена Валерьевна Дроздова, получившие по 5% (в некоторых случаях по 4,99%) уставного капитала. При этом Валерий Кокорин оставил основную часть УК за собой.
В списке фирм, которых это коснулось, ООО «Торговый центр „Континент“», «Офисный комплекс „Каскад“», «ТЦ „Октябрьский“», «Административный центр „Куйбышевский“» (эти компании управляют одноименными торгово-офисными комплексами). Кроме того, Валерий Кокорин поделился долями в ООО «Торговый пассаж», «Галерея торговли», «Центр развлечений и торговли», «Питомник Сибири», «Компания Агропром», «Орбита» (последняя компания специализируется на гостиничном бизнесе).
Елена Дроздова — дочь Кокорина, жена Сергея Дроздова, который сейчас руководит фракцией «Единой России» в Омском городском Совете. Предпринимательница является единственным учредителем стоматологической клиники «Камея», владеет почти 70% уставного капитала «Агростройкомплекта». Сергей Кокорин до получения 5-процентных долей не был официально связан с какими-либо бизнес-активами.
Напомним: Валерий Кокорин является президентом группы компаний «АСК», он владеет «Континентом», «Каскадом», «Атриумом» и другими значимыми для Омска активами, развивает бизнес в Новосибирске. С 2016 года Кокорин заседает в Законодательном собрании Омской области.