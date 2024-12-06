И «Каскад», и «Континент»: Валерий Кокорин поделился своими активами с семьей

В целом ряде компаний, принадлежащих известному омскому предпринимателю Валерию Кокорину, изменилась структура собственности. Во всех случаях суть изменений одна и та же: появились 2 новых учредителя, Сергей Валерьевич Кокорин и Елена Валерьевна Дроздова, получившие по 5% (в некоторых случаях по 4,99%) уставного капитала. При этом Валерий Кокорин оставил основную часть УК за собой.