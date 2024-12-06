Глава МИД России дал интервью американскому журналисту Карлсону. Главное

Лавров заявил, что если бы в 2014 году в Киеве не произошел переворот, Крым оставался бы частью Украины, а выполнение Минских соглашений позволило бы сохранить Донбасс в ее составе. Министр подчеркнул, что Россия не стремится уничтожить украинский народ и выступает за нейтральный статус Украины вне НАТО.