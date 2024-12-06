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Posted 6 декабря, 04:07

Published 6 декабря, 04:07

Modified 6 декабря, 04:09

Updated 6 декабря, 04:09

Скриншот интервью Лаврова Такеру Карлсону

Глава МИД России дал интервью американскому журналисту Карлсону. Главное

6 декабря 2024, 04:07
Фото: tuckercarlson.com. Скриншот интервью Лаврова Такеру Карлсону

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Такером Карлсоном угрозу ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором обсудил отношения Москвы и Вашингтона, перспективы завершения конфликта на Украине, угрозу ядерной войны и многое другое. Читайте подробнее в материале Города55.

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с российско-американскими отношениями, перспективами окончания конфликта на Украине, демонстрацией нового гиперзвукового оружия, а также с ситуацией в Сирии и внутренней политикой США.

«Мы только что закончили запись этого интервью. Оно получилось абсолютно захватывающим. Оно выйдет очень скоро», — отметил американский журналист.

Публикуем ключевые заявления Сергея Лаврова:

Об отношениях с США

Министр отметил, что Россия и США официально не находятся в состоянии войны, но происходящее на Украине можно назвать гибридной войной. Лавров подчеркнул, что Россия стремится к нормализации отношений с Соединенными Штатами, но диалог между странами ограничивается в основном обсуждением обменов заключенными.

Об угрозе ядерной войны

Россия выступает за предотвращение ядерной войны, придерживаясь своей военной доктрины, которая направлена на исключение подобных сценариев. Лавров выразил обеспокоенность заявлениями Запада о возможности ограниченного ядерного конфликта, назвав их «приглашением к катастрофе».

О гиперзвуковом оружии

Россия испытала гиперзвуковую ракету «Орешник» в реальных условиях, заранее уведомив США о запуске. Это было сделано для предотвращения недопонимания и демонстрации готовности защищать свои интересы.

Об Украине

Лавров заявил, что если бы в 2014 году в Киеве не произошел переворот, Крым оставался бы частью Украины, а выполнение Минских соглашений позволило бы сохранить Донбасс в ее составе. Министр подчеркнул, что Россия не стремится уничтожить украинский народ и выступает за нейтральный статус Украины вне НАТО.

О санкциях

Санкции Запада, по мнению Лаврова, не смогут сломить Россию, а наоборот, делают ее сильнее.

О ситуации в Сирии

Россия, Иран и Турция поддерживают контакты для урегулирования обострения конфликта. Отмечается, что у Москвы есть информация о зарубежных спонсорах боевиков.

О Дональде Трампе

Лавров охарактеризовал президента США как сильного и решительного человека, но подчеркнул, что его действия не являются пророссийскими.

Напомним, что в феврале этого года Карлсон провел интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором обсуждались вопросы истории и попытки России вступить в НАТО.

Главное. Президент Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону
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