Posted 6 декабря, 04:07
Published 6 декабря, 04:07
Modified 6 декабря, 04:09
Updated 6 декабря, 04:09
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с российско-американскими отношениями, перспективами окончания конфликта на Украине, демонстрацией нового гиперзвукового оружия, а также с ситуацией в Сирии и внутренней политикой США.
«Мы только что закончили запись этого интервью. Оно получилось абсолютно захватывающим. Оно выйдет очень скоро», — отметил американский журналист.
Публикуем ключевые заявления Сергея Лаврова:
Об отношениях с США
Министр отметил, что Россия и США официально не находятся в состоянии войны, но происходящее на Украине можно назвать гибридной войной. Лавров подчеркнул, что Россия стремится к нормализации отношений с Соединенными Штатами, но диалог между странами ограничивается в основном обсуждением обменов заключенными.
Об угрозе ядерной войны
Россия выступает за предотвращение ядерной войны, придерживаясь своей военной доктрины, которая направлена на исключение подобных сценариев. Лавров выразил обеспокоенность заявлениями Запада о возможности ограниченного ядерного конфликта, назвав их «приглашением к катастрофе».
О гиперзвуковом оружии
Россия испытала гиперзвуковую ракету «Орешник» в реальных условиях, заранее уведомив США о запуске. Это было сделано для предотвращения недопонимания и демонстрации готовности защищать свои интересы.
Об Украине
Лавров заявил, что если бы в 2014 году в Киеве не произошел переворот, Крым оставался бы частью Украины, а выполнение Минских соглашений позволило бы сохранить Донбасс в ее составе. Министр подчеркнул, что Россия не стремится уничтожить украинский народ и выступает за нейтральный статус Украины вне НАТО.
О санкциях
Санкции Запада, по мнению Лаврова, не смогут сломить Россию, а наоборот, делают ее сильнее.
О ситуации в Сирии
Россия, Иран и Турция поддерживают контакты для урегулирования обострения конфликта. Отмечается, что у Москвы есть информация о зарубежных спонсорах боевиков.
О Дональде Трампе
Лавров охарактеризовал президента США как сильного и решительного человека, но подчеркнул, что его действия не являются пророссийскими.
Напомним, что в феврале этого года Карлсон провел интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором обсуждались вопросы истории и попытки России вступить в НАТО.