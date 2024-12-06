«Еще денек и передохнем от пробок»: мост у Телецентра не отпускает омичей

Отметим, мэр Омска Сергей Шелест недавно сообщал, что в перспективе рассматривается возможность реверсивного движения на средней полосе моста. Это позволит адаптировать ее использование в зависимости от времени суток и перераспределить транспортные потоки. Однако для реализации такой меры потребуется провести дополнительную подготовку и организационные работы.