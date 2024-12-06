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Posted 6 декабря, 03:23

Published 6 декабря, 03:23

Modified 6 декабря, 04:19

Updated 6 декабря, 04:19

Пробки на мосту у Телецентра становится новой нормой для омичей

«Еще денек и передохнем от пробок»: мост у Телецентра не отпускает омичей

6 декабря 2024, 03:23
Фото: Изображение Midjourney.

Пробки на мосту у Телецентра становится новой нормой для омичей

Всю неделю на мосту имени 60-летия ВЛКСМ наблюдаются километровые пробки. Сегодняшний день не исключение.

На мосту у Телецентра в Омске уже неделю сохраняются затяжные пробки. Водители и пассажиры продолжают жаловаться на сложную дорожную ситуацию из-за перекрытого моста для капитального ремонта.

На карте 2ГИС видно, что пробки продолжаются с обеих сторон моста. Ситуацию усугубляет авария на пересечении проспекта Мира и улицы Заозерная. Еще два ДТП произошло на улице Лукашевича, где улицы «окрашены» в бордовый. Отметим, что мост имени 60-летия Победы также «горит» красным.

Скриншот карты по состоянию на 9 утра 6 декабря.Скриншот карты по состоянию на 9 утра 6 декабря.
Скриншот карты по состоянию на 9 утра 6 декабря.. Фото: 2ГИС

Многие омичи не только выражают недовольство, но и находят способ высказать свое отношение с долей креатива. На картах 2ГИС появляются забавные комментарии, отражающие настроение горожан. Жители Омска обсуждают причины пробок, дорожные работы, а кто-то просто ищет квартиру на правом берегу Иртыша.

«Кто последний? Мне только спросить».
«Да начнутся же…голодные игры!».
«Доброе утро, родные! Еще денек и передохнем от пробок! Ударение на слово поставьте сами…».
«Вижу вас всех чаще, чем семью».
«Может хватит внаглую. Всем надо ехать, а не только Вам».
«Единственная пробка, которая меня остановит — пробка от стеклянной бутылки».
«Шла первая неделя ремонта, мы выживали как могли».
«Интересно, руководство города ездит по этой дороге в это время?».

Отметим, мэр Омска Сергей Шелест недавно сообщал, что в перспективе рассматривается возможность реверсивного движения на средней полосе моста. Это позволит адаптировать ее использование в зависимости от времени суток и перераспределить транспортные потоки. Однако для реализации такой меры потребуется провести дополнительную подготовку и организационные работы.

Ранее Город55 писал о том, что в Омске резко вырос спрос на квартиры на правом берегу после перекрытия моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Цены растут? Как изменился рынок аренды квартир после перекрытия моста у Телецентра
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#Диана Рязанцева#ДТП#Пробки#Омск#Долги#Горожане#Креатив#Дорожное движение#Ремонт моста#2ГИС#Комментарии
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