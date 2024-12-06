«Еще денек и передохнем от пробок»: мост у Телецентра не отпускает омичей

Posted 6 декабря, 03:23
Published 6 декабря, 03:23
Modified 6 декабря, 04:19
Updated 6 декабря, 04:19
На мосту у Телецентра в Омске уже неделю сохраняются затяжные пробки. Водители и пассажиры продолжают жаловаться на сложную дорожную ситуацию из-за перекрытого моста для капитального ремонта.
На карте 2ГИС видно, что пробки продолжаются с обеих сторон моста. Ситуацию усугубляет авария на пересечении проспекта Мира и улицы Заозерная. Еще два ДТП произошло на улице Лукашевича, где улицы «окрашены» в бордовый. Отметим, что мост имени 60-летия Победы также «горит» красным.
Многие омичи не только выражают недовольство, но и находят способ высказать свое отношение с долей креатива. На картах 2ГИС появляются забавные комментарии, отражающие настроение горожан. Жители Омска обсуждают причины пробок, дорожные работы, а кто-то просто ищет квартиру на правом берегу Иртыша.
«Кто последний? Мне только спросить».
«Да начнутся же…голодные игры!».
«Доброе утро, родные! Еще денек и передохнем от пробок! Ударение на слово поставьте сами…».
«Вижу вас всех чаще, чем семью».
«Может хватит внаглую. Всем надо ехать, а не только Вам».
«Единственная пробка, которая меня остановит — пробка от стеклянной бутылки».
«Шла первая неделя ремонта, мы выживали как могли».
«Интересно, руководство города ездит по этой дороге в это время?».
Отметим, мэр Омска Сергей Шелест недавно сообщал, что в перспективе рассматривается возможность реверсивного движения на средней полосе моста. Это позволит адаптировать ее использование в зависимости от времени суток и перераспределить транспортные потоки. Однако для реализации такой меры потребуется провести дополнительную подготовку и организационные работы.
Ранее Город55 писал о том, что в Омске резко вырос спрос на квартиры на правом берегу после перекрытия моста имени 60-летия ВЛКСМ.