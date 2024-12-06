ЕР: В народной программе партии будут зафиксированы положения 19 новых нацпроектов

Posted 6 декабря, 13:19
Published 6 декабря, 13:19
Modified 6 декабря, 13:19
Updated 6 декабря, 13:19
Отметим, что партия была активным участником разработки новых национальных проектов.
Владимир Якушев, врио секретаря генерального совета ЕР, рассказал о сотрудничестве партии с федеральной и региональной властью, а также Правительством РФ при разработке новых нацпроектов. Он сообщил, что 19 новых проектов будут одобрены в ходе съезда партии, который пройдет 14 декабря. Положения по этим проектам включат в народную программу, пишет mkset.ru.
Якушев также сообщил, что население регионов контролирует ремонт и строительство объектов, предусмотренных нацпроектами и народной программой партии.
Врио секретаря генсовета подчеркнул эффективность обратной связи от граждан как механизма контроля проектов и напомнил о штабах партии, действующих в регионах. В состав этих структур входят депутаты, учителя, родители и представители общественности. Они контролируют ход работ и дают оценку возможным проблемам на объектах.
С 2019 года в разных субъектах России было появилось около 1400 новых школ на 850 тысяч учеников, а также было создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет. Наряду с этим было введено в эксплуатацию 1700 детсадов.
В ЕР отметили, что проекты по благоустройству общественных пространств и дворов также реализуются при участии жителей регионов. Каждый год партия вместе с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ организуют голосование среди населения, чтобы определить объекты для благоустройства. С 2018 года в стране были благоустроены девяносто пять тысяч дворов и общественных пространств.
Также по инициативе партии в госбюджете закладывается финансирование для исполнения национальных проектов. Каждый год «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование строительства дорожной сети. Это уже дало заметные результаты, и за последние шесть лет состояние дорог в стране заметно улучшилось.
За последние четыре года в стране были построены и реконструированы более тысячи медицинских учреждений, а также поставлено 174 000 единиц медицинского оборудования. Десять тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий было создано в ходе реализации народной программы партии. Эти меры повысили доступность медицинской помощи для жителей России. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
В заключение Владимир Якушев напомнил, что неизменная цель народной программы партии заключается в повышении качества жизни и благополучии граждан. На это направлены национальные проекты.