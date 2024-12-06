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Posted 6 декабря, 13:19

Published 6 декабря, 13:19

Modified 6 декабря, 13:19

Updated 6 декабря, 13:19

ЕР: В народной программе партии будут зафиксированы положения 19 новых нацпроектов

ЕР: В народной программе партии будут зафиксированы положения 19 новых нацпроектов

6 декабря 2024, 13:19
Фото: 1MI.
«Единая Россия» осуществляет постоянный мониторинг исполнения новых национальных проектов через использование обратной связи от населения регионов. Распоряжение об использовании этого механизма при оценке работы над проектами дал президент России.

Отметим, что партия была активным участником разработки новых национальных проектов.

Владимир Якушев, врио секретаря генерального совета ЕР, рассказал о сотрудничестве партии с федеральной и региональной властью, а также Правительством РФ при разработке новых нацпроектов. Он сообщил, что 19 новых проектов будут одобрены в ходе съезда партии, который пройдет 14 декабря. Положения по этим проектам включат в народную программу, пишет mkset.ru.

Якушев также сообщил, что население регионов контролирует ремонт и строительство объектов, предусмотренных нацпроектами и народной программой партии.

Врио секретаря генсовета подчеркнул эффективность обратной связи от граждан как механизма контроля проектов и напомнил о штабах партии, действующих в регионах. В состав этих структур входят депутаты, учителя, родители и представители общественности. Они контролируют ход работ и дают оценку возможным проблемам на объектах.

С 2019 года в разных субъектах России было появилось около 1400 новых школ на 850 тысяч учеников, а также было создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет. Наряду с этим было введено в эксплуатацию 1700 детсадов.

В ЕР отметили, что проекты по благоустройству общественных пространств и дворов также реализуются при участии жителей регионов. Каждый год партия вместе с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ организуют голосование среди населения, чтобы определить объекты для благоустройства. С 2018 года в стране были благоустроены девяносто пять тысяч дворов и общественных пространств.

Также по инициативе партии в госбюджете закладывается финансирование для исполнения национальных проектов. Каждый год «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование строительства дорожной сети. Это уже дало заметные результаты, и за последние шесть лет состояние дорог в стране заметно улучшилось.

За последние четыре года в стране были построены и реконструированы более тысячи медицинских учреждений, а также поставлено 174 000 единиц медицинского оборудования. Десять тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий было создано в ходе реализации народной программы партии. Эти меры повысили доступность медицинской помощи для жителей России. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

В заключение Владимир Якушев напомнил, что неизменная цель народной программы партии заключается в повышении качества жизни и благополучии граждан. На это направлены национальные проекты.

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