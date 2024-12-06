Дорожные перемены: в Омске снова изменили схему движения из-за пробок на мосту

Posted 6 декабря, 07:58
Published 6 декабря, 07:58
Modified 6 декабря, 08:01
Updated 6 декабря, 08:01
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что специалисты департамента транспорта совместно с Госавтоинспекцией обсудили меры по улучшению дорожной ситуации в условиях высокой загруженности дорог.
Напомним, что на протяжении последней недели мост имени 60-летия ВЛКСМ остается местом километровых пробок, что осложняет дорожное движение по всему городу.
На очередном совещании проанализировали данные мониторинга движения, которые показали, что метромост взял на себя основную нагрузку после перекрытия моста у Телецентра. В связи с этим разработаны изменения для повышения пропускной способности дорог на подходах к метромосту.
С 6 декабря вводится новая схема движения на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе:
Эти меры позволят вдвое увеличить поток машин на разрешающий сигнал светофора.
На время ремонта моста также решили убрать выделенную полосу для автобусов на улице Красный Путь на участках от Старозагородной рощи до городка Водников и от улицы Кемеровская до остановки «Улица Рабиновича». Дорожные знаки, регулирующие выделенную полосу, демонтированы.
«Хочу обратиться ко всем участникам движения. Уважаемые водители, в условиях осложненной дорожной обстановки не нужно ездить „по привычке“. Убедительно прошу внимательно следить за изменениями в схемах организации движения и светофорного регулирования. Берегите себя и своих близких», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Ранее мэрия сообщала, что движение по мосту у Телецентра организовано по двум полосам в направлении Левого берега и одной полосе в обратном направлении. Для разделения потоков установлены делиниаторы.
В будущем рассматривается возможность введения реверсивного движения на средней полосе моста, чтобы перераспределять транспортные потоки в зависимости от времени суток. Однако для этого потребуются дополнительные работы.