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Posted 6 декабря, 07:58

Published 6 декабря, 07:58

Modified 6 декабря, 08:01

Updated 6 декабря, 08:01

В Омске сильно изменится схема движения на Красном Пути из-за пробок на мосту

Дорожные перемены: в Омске снова изменили схему движения из-за пробок на мосту

6 декабря 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске сильно изменится схема движения на Красном Пути из-за пробок на мосту

В Омске на фоне ремонта моста у Телецентра и масштабных пробок департамент транспорта внедрил изменения в схему движения на ключевых участках дороги.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что специалисты департамента транспорта совместно с Госавтоинспекцией обсудили меры по улучшению дорожной ситуации в условиях высокой загруженности дорог.

Напомним, что на протяжении последней недели мост имени 60-летия ВЛКСМ остается местом километровых пробок, что осложняет дорожное движение по всему городу.

На очередном совещании проанализировали данные мониторинга движения, которые показали, что метромост взял на себя основную нагрузку после перекрытия моста у Телецентра. В связи с этим разработаны изменения для повышения пропускной способности дорог на подходах к метромосту.

С 6 декабря вводится новая схема движения на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе:

  • Поворот направо от улицы Кемеровской по улице Красный Путь в сторону метромоста будет разрешен с двух полос (первая и вторая);
  • Поворот налево с улицы Фрунзе на Красный Путь при спуске с метромоста теперь возможен с трех полос (второй, третьей и четвертой).
Фото: Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Эти меры позволят вдвое увеличить поток машин на разрешающий сигнал светофора.

На время ремонта моста также решили убрать выделенную полосу для автобусов на улице Красный Путь на участках от Старозагородной рощи до городка Водников и от улицы Кемеровская до остановки «Улица Рабиновича». Дорожные знаки, регулирующие выделенную полосу, демонтированы.

«Хочу обратиться ко всем участникам движения. Уважаемые водители, в условиях осложненной дорожной обстановки не нужно ездить „по привычке“. Убедительно прошу внимательно следить за изменениями в схемах организации движения и светофорного регулирования. Берегите себя и своих близких», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Ранее мэрия сообщала, что движение по мосту у Телецентра организовано по двум полосам в направлении Левого берега и одной полосе в обратном направлении. Для разделения потоков установлены делиниаторы.

В будущем рассматривается возможность введения реверсивного движения на средней полосе моста, чтобы перераспределять транспортные потоки в зависимости от времени суток. Однако для этого потребуются дополнительные работы.

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#Диана Рязанцева#Пробки#Омск#Мэр Омска#Схема движения#Дорожное движение#Ремонт моста#Госавтоинспекция#Транспортные потоки
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