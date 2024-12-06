gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 02:40

Published 6 декабря, 02:40

Modified 6 декабря, 02:43

Updated 6 декабря, 02:43

Омичи выбрали редкие имена для новорожденных

Девочка с красивым и необычным именем родилась в Омской области

6 декабря 2024, 02:40
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи выбрали редкие имена для новорожденных

ЗАГС опубликовал список самых популярных и редких имен для новорожденных в Омской области. По популярности все также лидируют Михаил и София.

На портале ЗАГС появилась информация о том, как омичи называют своих новорожденных детей.

Среди девочек выделяются такие необычные имена, как Ада, Паулина, Хана, Весения и Малия. В то время как для мальчиков редкими стали имена Усман, Нарек, Эрик, Рафаил и Панфил.

Кстати, имя Панфил имеет древнегреческое происхождение и состоит из двух частей: «пан» (все) и «фил» (любить, друг). Таким образом, его значение можно толковать как «любящий всех» или «друг всех». А необычное славянское имя Весения означает «весна».

Что касается самых популярных имен, список почти не меняется. Девочек чаще всего называют София, Анна, Варвара, Мария и Ева. Для мальчиков чаще выбирают такие имена как Михаил, Александр, Артем, Максим и Матвей.

Мальчиков больше, чем девочек: в Омской области в ноябре родилось 1033 ребенка
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Новорожденные#Необычные имена#Популярные имена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика