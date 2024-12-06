Девочка с красивым и необычным именем родилась в Омской области

Posted 6 декабря, 02:40
Published 6 декабря, 02:40
Modified 6 декабря, 02:43
Updated 6 декабря, 02:43
На портале ЗАГС появилась информация о том, как омичи называют своих новорожденных детей.
Среди девочек выделяются такие необычные имена, как Ада, Паулина, Хана, Весения и Малия. В то время как для мальчиков редкими стали имена Усман, Нарек, Эрик, Рафаил и Панфил.
Кстати, имя Панфил имеет древнегреческое происхождение и состоит из двух частей: «пан» (все) и «фил» (любить, друг). Таким образом, его значение можно толковать как «любящий всех» или «друг всех». А необычное славянское имя Весения означает «весна».
Что касается самых популярных имен, список почти не меняется. Девочек чаще всего называют София, Анна, Варвара, Мария и Ева. Для мальчиков чаще выбирают такие имена как Михаил, Александр, Артем, Максим и Матвей.