Девочка с красивым и необычным именем родилась в Омской области

Кстати, имя Панфил имеет древнегреческое происхождение и состоит из двух частей: «пан» (все) и «фил» (любить, друг). Таким образом, его значение можно толковать как «любящий всех» или «друг всех». А необычное славянское имя Весения означает «весна».