В Омской области официально утвердили новое место для рыбалки

Posted 5 декабря, 13:13
Published 5 декабря, 13:13
Modified 5 декабря, 13:16
Updated 5 декабря, 13:16
В министерстве природы Омской области утвердили новое место для рыбалки, соответствующий приказ появился на сайте правовой информации. Теперь жители региона смогут легально ловить рыбу на озере Баут в Тевризском районе.
Участок получил название «Баутковский». Это место — уже 136 в Омской области, где официально разрешено рыбачить.
Напомним, что в конце сентября омичка нашла в лесу недалеко от Азово необычные грибы — обабки розового цвета. Пользовательница сети призналась, что столкнулась с такими первый раз в жизни.