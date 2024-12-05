gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 13:13

Published 5 декабря, 13:13

Modified 5 декабря, 13:16

Updated 5 декабря, 13:16

Иллюстрация

В Омской области официально утвердили новое место для рыбалки

5 декабря 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Теперь жители региона смогут легально рыбачить на озере Баут в Тевризском районе.

В министерстве природы Омской области утвердили новое место для рыбалки, соответствующий приказ появился на сайте правовой информации. Теперь жители региона смогут легально ловить рыбу на озере Баут в Тевризском районе.

Участок получил название «Баутковский». Это место — уже 136 в Омской области, где официально разрешено рыбачить.

Напомним, что в конце сентября омичка нашла в лесу недалеко от Азово необычные грибы — обабки розового цвета. Пользовательница сети призналась, что столкнулась с такими первый раз в жизни.

Сезон охоты: на севере Омской области волки загрызли телят
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Рыбалка#Рыбак#Рыбалка на льду#Зимняя рыбалка#Новости#Рыба#Рыбаки#Место для рыбалки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика