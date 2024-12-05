gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 12:41

Published 5 декабря, 12:41

Modified 5 декабря, 13:08

Updated 5 декабря, 13:08

Иллюстрация

В Омске фура переехала женщину и протащила ее по асфальту

5 декабря 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
От полученных травм омичка скончалась в машине скорой помощи.

Сегодня днем в Омске произошла авария со смертельным исходом. На территории предприятия, расположенного на улице 3-й Автомобильной, 59-летний мужчина за рулем КамАЗа сдавал назад. В этот момент сзади мимо машины проходила 49-летняя женщина, водитель не заметил ее и сбил.

После удара фура еще несколько метров протащила омичку по асфальту. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в машине скорой помощи. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что несколько дней назад в Центральном округе Омска мусоровоз регоператора насмерть сбил пенсионера.

В результате ДТП в Омской области пострадали семь человек
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Погиб пешеход#Новости#Погибшие#Погиб#Сбили#Сбил
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика