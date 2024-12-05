В Омске фура переехала женщину и протащила ее по асфальту

Posted 5 декабря, 12:41
Published 5 декабря, 12:41
Modified 5 декабря, 13:08
Updated 5 декабря, 13:08
Сегодня днем в Омске произошла авария со смертельным исходом. На территории предприятия, расположенного на улице 3-й Автомобильной, 59-летний мужчина за рулем КамАЗа сдавал назад. В этот момент сзади мимо машины проходила 49-летняя женщина, водитель не заметил ее и сбил.
После удара фура еще несколько метров протащила омичку по асфальту. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в машине скорой помощи. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Напомним, что несколько дней назад в Центральном округе Омска мусоровоз регоператора насмерть сбил пенсионера.