В Омске фура переехала женщину и протащила ее по асфальту

Сегодня днем в Омске произошла авария со смертельным исходом. На территории предприятия, расположенного на улице 3-й Автомобильной, 59-летний мужчина за рулем КамАЗа сдавал назад. В этот момент сзади мимо машины проходила 49-летняя женщина, водитель не заметил ее и сбил.