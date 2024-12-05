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Posted 5 декабря, 12:18

Published 5 декабря, 12:18

Modified 5 декабря, 12:22

Updated 5 декабря, 12:22

В минтрансе рассказали о судьбе деревни вблизи аэропорта Омск-Федоровка

В минтрансе рассказали о судьбе деревни вблизи аэропорта Омск-Федоровка

5 декабря 2024, 12:18
Фото: 1MI.
Как сообщили в ведомстве, решение об использовании территории, на которой стоит деревня, будет решаться во время разработки проектной документации.

В министерстве транспорта Омской области рассказали, когда решится судьба деревни рядом с аэропортом Омск-Федоровка. Во время начального этапа строительства, который проходил еще в Советском Союзе, поднимался вопрос о расселении и сносе Федоровки после начала работы воздушной гавани.

Сейчас же точного ответа на вопрос нет, ситуация прояснится только тогда, когда будет готова проектная документация.

«Инвестором ООО „Омскаэроинвест“ заключен контракт на разработку проектной документации по реализации проекта строительства аэропортового комплекса „Омск-Федоровка“. Завершить проектирование планируется до конца 2025 года. В рамках разработки проектной документации, в том числе будет определена приаэродромная территория и установлены ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности», — передает слова первого замминистра транспорта региона Дмитрия Пестрякова «Новый Омск».

Напомним, что недавно проект аэропорта одобрили в правительстве России. Новую воздушную гавань планируется построить к 2028 году.

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#Анастасия Баянова#Омск#Деревья#Омская область#Омск-Федоровка#Новости#Федоровка#Аэропорт Федоровка
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