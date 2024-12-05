В минтрансе рассказали о судьбе деревни вблизи аэропорта Омск-Федоровка

В министерстве транспорта Омской области рассказали, когда решится судьба деревни рядом с аэропортом Омск-Федоровка. Во время начального этапа строительства, который проходил еще в Советском Союзе, поднимался вопрос о расселении и сносе Федоровки после начала работы воздушной гавани.