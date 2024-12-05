Цены растут? Как изменился рынок аренды квартир после перекрытия моста у Телецентра

Posted 5 декабря, 05:26
Published 5 декабря, 05:26
Modified 5 декабря, 05:31
Updated 5 декабря, 05:31
Всю неделю на мосту имени 60-летия ВЛКСМ наблюдаются многочисленные пробки. В ночь с 29 на 30 ноября объект перекрыли для капитального ремонта. В часы пик загруженность дорог доходит до 7-8 баллов. Но омичи не теряют времени и регулярно оставляют шуточные комментарии в 2ГИС.
«Осталось потерпеть 635 дней еще»;
«Ледовая переправа работает внизу, бобры, у нас есть путь»;
«Вот это тусовка у нас собралась нереальная»;
«Омичи, может после работы метро выкопаем?»;
«Кто последний? Тут по талонам или живая очередь?».
Многие даже шутят, что готовы переехать в другой район города. Хотя для некоторых горожан это оказывается реальностью. Омичи, которые снимают жилье, теперь смотрят на район проживания. Риэлторы фиксируют спрос на квартиры на правом берегу из-за ремонта моста у Телецентра.
Руководитель отдела аренды и коммерческой недвижимости Кристина Орленко рассказала Городу55, что с прошлой субботы, 30 ноября, стало поступать большое количество запросов на аренду жилья на правом берегу.
«Сказываются перекрытие моста и пробки, не всем удобно добираться до работы, учебы, школы или детского сала в случае, если они находятся на другом берегу. Когда был перекрыт Ленинградский мост, омичи тоже старались выбирать жилье на правом берегу. При этом я не могу сказать, что было изменение ценовой политики», — рассказала Орленко.
Одним из таких примеров с Городом55 поделилась местная жительница Ольга. После перекрытия моста она окончательно решила переехать с левого берега на правый.
«Я работаю в центре города. В первый будний день после перекрытия моста я добиралась до работы два часа! Опоздала. Давно думала о переезде, потому что и стоимость аренды моей „однушки“ подняли в 1,5 раза. Но вечные пробки на мостах, на улицах Лукашевича, Степанца совсем надоели. Поэтому переезжаю через неделю», — рассказала омичка.
Напомним, что вчера мэрия Омска приняла решение изменить схему движения на мосту у Телецентра, чтобы частично разгрузить транспортные потоки. Это решение было согласовано с прокуратурой, ГИБДД и министерством транспорта. Согласно новой схеме, теперь омичи смогут проезжать по мосту в двух направлениях:
Мэр города Сергей Шелест также сообщил, что в будущем может быть рассмотрен вариант организации реверсивного движения на средней полосе, что позволит перераспределять ее использование в зависимости от времени суток. Однако для реализации этой идеи потребуется дополнительная подготовка.
Ранее корреспондент Города55 прокатилась в автобусе по перекрытому мосту в час-пик и рассказала о своих ощущениях.