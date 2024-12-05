gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 05:26

Published 5 декабря, 05:26

Modified 5 декабря, 05:31

Updated 5 декабря, 05:31

В Омске резко вырос спрос на квартиры на правом берегу после перекрытия моста

Цены растут? Как изменился рынок аренды квартир после перекрытия моста у Телецентра

5 декабря 2024, 05:26
Фото: 1MI.

В Омске резко вырос спрос на квартиры на правом берегу после перекрытия моста

Омичей стало больше интересовать жилье на правом берегу.

Всю неделю на мосту имени 60-летия ВЛКСМ наблюдаются многочисленные пробки. В ночь с 29 на 30 ноября объект перекрыли для капитального ремонта. В часы пик загруженность дорог доходит до 7-8 баллов. Но омичи не теряют времени и регулярно оставляют шуточные комментарии в 2ГИС.

«Осталось потерпеть 635 дней еще»;
«Ледовая переправа работает внизу, бобры, у нас есть путь»;
«Вот это тусовка у нас собралась нереальная»;
«Омичи, может после работы метро выкопаем?»;
«Кто последний? Тут по талонам или живая очередь?».

Многие даже шутят, что готовы переехать в другой район города. Хотя для некоторых горожан это оказывается реальностью. Омичи, которые снимают жилье, теперь смотрят на район проживания. Риэлторы фиксируют спрос на квартиры на правом берегу из-за ремонта моста у Телецентра.

Руководитель отдела аренды и коммерческой недвижимости Кристина Орленко рассказала Городу55, что с прошлой субботы, 30 ноября, стало поступать большое количество запросов на аренду жилья на правом берегу.

«Сказываются перекрытие моста и пробки, не всем удобно добираться до работы, учебы, школы или детского сала в случае, если они находятся на другом берегу. Когда был перекрыт Ленинградский мост, омичи тоже старались выбирать жилье на правом берегу. При этом я не могу сказать, что было изменение ценовой политики», — рассказала Орленко.

Одним из таких примеров с Городом55 поделилась местная жительница Ольга. После перекрытия моста она окончательно решила переехать с левого берега на правый.

«Я работаю в центре города. В первый будний день после перекрытия моста я добиралась до работы два часа! Опоздала. Давно думала о переезде, потому что и стоимость аренды моей „однушки“ подняли в 1,5 раза. Но вечные пробки на мостах, на улицах Лукашевича, Степанца совсем надоели. Поэтому переезжаю через неделю», — рассказала омичка.

Напомним, что вчера мэрия Омска приняла решение изменить схему движения на мосту у Телецентра, чтобы частично разгрузить транспортные потоки. Это решение было согласовано с прокуратурой, ГИБДД и министерством транспорта. Согласно новой схеме, теперь омичи смогут проезжать по мосту в двух направлениях:

  • С Левого берега в направлении улицы Заозерной и проспекта Мира будут открыты две полосы шириной от 3,25 м до 3,7 м.
  • С Правого берега в обратном направлении откроют одну полосу шириной 3,7 м.

Мэр города Сергей Шелест также сообщил, что в будущем может быть рассмотрен вариант организации реверсивного движения на средней полосе, что позволит перераспределять ее использование в зависимости от времени суток. Однако для реализации этой идеи потребуется дополнительная подготовка.

Ранее корреспондент Города55 прокатилась в автобусе по перекрытому мосту в час-пик и рассказала о своих ощущениях.

«Придется закрыть». Мэр Омска Шелест рассказал, что будет с мостом у Телецентра
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Транспорт#Дороги#Пробки#Ремонт#Омск#Мост#Аренда#Городская среда#Жилье#Инфраструктура#Районы#Схема движения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика