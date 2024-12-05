Цены растут? Как изменился рынок аренды квартир после перекрытия моста у Телецентра

Всю неделю на мосту имени 60-летия ВЛКСМ наблюдаются многочисленные пробки. В ночь с 29 на 30 ноября объект перекрыли для капитального ремонта. В часы пик загруженность дорог доходит до 7-8 баллов. Но омичи не теряют времени и регулярно оставляют шуточные комментарии в 2ГИС.