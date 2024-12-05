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Posted 5 декабря, 05:55

Published 5 декабря, 05:55

Modified 5 декабря, 06:55

Updated 5 декабря, 06:55

Прокуратура добилась от «Стройбетона» передачи городу детсада на 21-й Амурской

Три суда не помогли: «Стройбетон» передал городу свой детский сад в Амуре-2

5 декабря 2024, 05:55
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура добилась от «Стройбетона» передачи городу детсада на 21-й Амурской

Пытаясь отстоять здание, компания дошла до кассации. Но это не помешало директору стройфирмы стать почетным меценатом.

Компании «Стройбетон» все-таки пришлось безвозмездно передать муниципалитету новый детский сад в Амуре-2, на 21-й Амурской. О факте передачи рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области: именно это ведомство в свое время потребовало отдать детсад городу, ссылаясь на необходимость «защиты прав несовершеннолетних».

«С учетом высоких темпов жилой застройки микрорайона существует острая потребность в определении мест дошкольного образования путевками», — уточнили в прокуратуре.

Город55 писал о начале этой истории. Впервые требование отдать детсад прозвучало год назад, и тогда руководитель «Стройбетона» Олег Золотов рассказал корреспонденту Города55, что будет судиться с прокуратурой «по полной программе». Похоже, слово он сдержал: проиграв дело в суде первой инстанции, «Стройбетон» подал апелляционную жалобу, а потом кассационную, но в итоге проиграл тяжбу. В ближайшее время муниципалитет зарегистрирует свои права как собственник здания на 21-й Амурской.

Напомним: городские власти в последнее время заметно озаботились проблемой социальной инфраструктуры. В текущем году началось заключение соглашений, обязывающих застройщиков возводить наряду с жилыми домами здания школ и детских садов. В некоторых случаях, судя по истории со «Стройбетоном», администрация может получить и то, что строилось не для нее.

На все 30 дней. Суд обязал «Стройбетон» передать безвозмездно Омску детсад в Амуре-2
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#Николай Эйхвальд#Омск#Прокуратура#Новости#Детсады#Олег Золотов#Стройбетон#Амур-2
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