Три суда не помогли: «Стройбетон» передал городу свой детский сад в Амуре-2

Posted 5 декабря, 05:55
Published 5 декабря, 05:55
Modified 5 декабря, 06:55
Updated 5 декабря, 06:55
Компании «Стройбетон» все-таки пришлось безвозмездно передать муниципалитету новый детский сад в Амуре-2, на 21-й Амурской. О факте передачи рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области: именно это ведомство в свое время потребовало отдать детсад городу, ссылаясь на необходимость «защиты прав несовершеннолетних».
«С учетом высоких темпов жилой застройки микрорайона существует острая потребность в определении мест дошкольного образования путевками», — уточнили в прокуратуре.
Город55 писал о начале этой истории. Впервые требование отдать детсад прозвучало год назад, и тогда руководитель «Стройбетона» Олег Золотов рассказал корреспонденту Города55, что будет судиться с прокуратурой «по полной программе». Похоже, слово он сдержал: проиграв дело в суде первой инстанции, «Стройбетон» подал апелляционную жалобу, а потом кассационную, но в итоге проиграл тяжбу. В ближайшее время муниципалитет зарегистрирует свои права как собственник здания на 21-й Амурской.
Напомним: городские власти в последнее время заметно озаботились проблемой социальной инфраструктуры. В текущем году началось заключение соглашений, обязывающих застройщиков возводить наряду с жилыми домами здания школ и детских садов. В некоторых случаях, судя по истории со «Стройбетоном», администрация может получить и то, что строилось не для нее.