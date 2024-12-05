Три суда не помогли: «Стройбетон» передал городу свой детский сад в Амуре-2

Город55 писал о начале этой истории. Впервые требование отдать детсад прозвучало год назад, и тогда руководитель «Стройбетона» Олег Золотов рассказал корреспонденту Города55, что будет судиться с прокуратурой «по полной программе». Похоже, слово он сдержал: проиграв дело в суде первой инстанции, «Стройбетон» подал апелляционную жалобу, а потом кассационную, но в итоге проиграл тяжбу. В ближайшее время муниципалитет зарегистрирует свои права как собственник здания на 21-й Амурской.