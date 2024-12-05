Спикер Заксобрания Александр Артемов поблагодарил омских волонтеров за вклад в победу

Posted 5 декабря, 10:35
Published 5 декабря, 10:35
Modified 5 декабря, 10:35
Updated 5 декабря, 10:35
Вчера, 4 декабря, в Омске прошли сразу 2 торжественных мероприятия, посвященных поддержке СВО. В Органном зале Омской филармонии состоялась торжественная программа, приуроченная к Дню добровольца. Собравшимся волонтерам демонстрировали видеоролики, посвященные деятельности добровольческих организаций и формированию гуманитарной помощи, которую направляют в зону СВО. В фойе работала фотовыставка «СВОИ».
Во встрече участвовали губернатор Омской области Виталий Хоценко, спикер Законодательного собрания Александр Артемов, другие представители органов государственной власти, главы районов, участники СВО.
«Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете для наших бойцов, которые находятся на передовой, за неоценимый вклад в общую победу, — рассказал волонтерам Александр Артемов. — Сегодня мы, жители большой страны, помогаем нашим защитникам, нашим героям. Мы видим, насколько важна поддержка всех волонтеров и добровольцев для ребят. Спасибо за ваш ежедневный труд на благо Отечества!».
В Региональном центре по связям с общественностью состоялся благотворительный концерт «Мы вместе», приуроченный к Дню Героев Отечества. Его организовали омские творческие коллективы, представившие более 30 номеров. В ходе концерта Александр Артемов вручил вице-спикеру Омского городского Совета Светлане Студеникиной медаль «За помощь фронту» и грамоту от командования 242-го учебного центра ВДВ.
Все средства, вырученные благодаря концерту, будут направлены на покупку вещей и предметов первой необходимости для участников СВО.