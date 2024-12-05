Спикер Заксобрания Александр Артемов поблагодарил омских волонтеров за вклад в победу

В Региональном центре по связям с общественностью состоялся благотворительный концерт «Мы вместе», приуроченный к Дню Героев Отечества. Его организовали омские творческие коллективы, представившие более 30 номеров. В ходе концерта Александр Артемов вручил вице-спикеру Омского городского Совета Светлане Студеникиной медаль «За помощь фронту» и грамоту от командования 242-го учебного центра ВДВ.