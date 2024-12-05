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Posted 5 декабря, 10:35

Published 5 декабря, 10:35

Modified 5 декабря, 10:35

Updated 5 декабря, 10:35

Спикер Заксобрания Александр Артемов поблагодарил омских волонтеров за вклад в победу

Спикер Заксобрания Александр Артемов поблагодарил омских волонтеров за вклад в победу

5 декабря 2024, 10:35
Фото: Законодательное собрание Омской области.
Встреча прошла в органном зале Омской филармонии накануне Дня добровольца.

Вчера, 4 декабря, в Омске прошли сразу 2 торжественных мероприятия, посвященных поддержке СВО. В Органном зале Омской филармонии состоялась торжественная программа, приуроченная к Дню добровольца. Собравшимся волонтерам демонстрировали видеоролики, посвященные деятельности добровольческих организаций и формированию гуманитарной помощи, которую направляют в зону СВО. В фойе работала фотовыставка «СВОИ».

Фото: Законодательное собрание Омской области

Во встрече участвовали губернатор Омской области Виталий Хоценко, спикер Законодательного собрания Александр Артемов, другие представители органов государственной власти, главы районов, участники СВО.

«Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете для наших бойцов, которые находятся на передовой, за неоценимый вклад в общую победу, — рассказал волонтерам Александр Артемов. — Сегодня мы, жители большой страны, помогаем нашим защитникам, нашим героям. Мы видим, насколько важна поддержка всех волонтеров и добровольцев для ребят. Спасибо за ваш ежедневный труд на благо Отечества!».
Фото: Законодательное собрание Омской области

В Региональном центре по связям с общественностью состоялся благотворительный концерт «Мы вместе», приуроченный к Дню Героев Отечества. Его организовали омские творческие коллективы, представившие более 30 номеров. В ходе концерта Александр Артемов вручил вице-спикеру Омского городского Совета Светлане Студеникиной медаль «За помощь фронту» и грамоту от командования 242-го учебного центра ВДВ.

Фото: Законодательное собрание Омской области

Все средства, вырученные благодаря концерту, будут направлены на покупку вещей и предметов первой необходимости для участников СВО.

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#Общество#Новости#Концерт#Александр Артемов#Волонтеры#Сво
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