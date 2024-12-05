Снежный фронт на подходе: Омск готовится к очередному снегопаду

Омичей в ближайшую неделю ожидает нестабильная погода. Завтра температура немного повысится, от -4 до -6 градусов, и возможен снег. Однако к следующей неделе похолодает: в субботу -7 градусов, ночью до -15, в воскресенье -12, и ночью также -15. В понедельник температура снизится до -21 ночью и -14 днем, во вторник -18 и -11, а со среды прогнозируется потепление и снег до конца недели. Отметим, что в пятницу ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с.