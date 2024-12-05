Снежный фронт на подходе: Омск готовится к очередному снегопаду

Posted 5 декабря, 07:08
Published 5 декабря, 07:08
Modified 5 декабря, 07:10
Updated 5 декабря, 07:10
Омичей в ближайшую неделю ожидает нестабильная погода. Завтра температура немного повысится, от -4 до -6 градусов, и возможен снег. Однако к следующей неделе похолодает: в субботу -7 градусов, ночью до -15, в воскресенье -12, и ночью также -15. В понедельник температура снизится до -21 ночью и -14 днем, во вторник -18 и -11, а со среды прогнозируется потепление и снег до конца недели. Отметим, что в пятницу ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с.
В связи с погодными условиями, мэр Омска дал поручение руководителю УДХБ Антону Глебову мобилизовать все имеющиеся ресурсы для уборки города после прохождения снежного фронта. В работу будет включена вся доступная техника.
«Во избежание образования колейности, дороги будут обрабатываться пескосоляной смесью, далее снег будет сдвигаться с проезжей части, после чего убираться посредством лаповых погрузчиков и доставляться на полигоны. Также в ход пойдут шнекороторы и грейдеры», — пишет в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
Первоначально уборка будет проведена на основных вывозных и ввозных маршрутах, а после перейдут к второстепенным улицам. Сообщается, что противогололедными материалами город обеспечен. На местах, где уборка с помощью машин невозможна, будут работать бригады рабочих.