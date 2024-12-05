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Posted 5 декабря, 07:08

Published 5 декабря, 07:08

Modified 5 декабря, 07:10

Updated 5 декабря, 07:10

В Омске коммунальные службы заранее готовятся к масштабному снегопаду

Снежный фронт на подходе: Омск готовится к очередному снегопаду

5 декабря 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске коммунальные службы заранее готовятся к масштабному снегопаду

В соседних регионах уже прошли обильные снегопады, а в ближайшие дни снег ожидается и в Омске.

Омичей в ближайшую неделю ожидает нестабильная погода. Завтра температура немного повысится, от -4 до -6 градусов, и возможен снег. Однако к следующей неделе похолодает: в субботу -7 градусов, ночью до -15, в воскресенье -12, и ночью также -15. В понедельник температура снизится до -21 ночью и -14 днем, во вторник -18 и -11, а со среды прогнозируется потепление и снег до конца недели. Отметим, что в пятницу ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с.

Погода в Омске на 10 днейПогода в Омске на 10 дней
Погода в Омске на 10 дней. Фото: «Gismeteo»

В связи с погодными условиями, мэр Омска дал поручение руководителю УДХБ Антону Глебову мобилизовать все имеющиеся ресурсы для уборки города после прохождения снежного фронта. В работу будет включена вся доступная техника.

«Во избежание образования колейности, дороги будут обрабатываться пескосоляной смесью, далее снег будет сдвигаться с проезжей части, после чего убираться посредством лаповых погрузчиков и доставляться на полигоны. Также в ход пойдут шнекороторы и грейдеры», — пишет в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Первоначально уборка будет проведена на основных вывозных и ввозных маршрутах, а после перейдут к второстепенным улицам. Сообщается, что противогололедными материалами город обеспечен. На местах, где уборка с помощью машин невозможна, будут работать бригады рабочих.

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#Диана Рязанцева#Город#Погода#Дороги#Снег#Снегопад#Омск#Уборка#Мэр#Техника#Холод#Сильный ветер
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