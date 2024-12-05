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Posted 5 декабря, 18:00

Published 5 декабря, 18:00

Modified 5 декабря, 18:04

Updated 5 декабря, 18:04

«Русал» обвиняют в блокировке стратегических инициатив «Норникеля»

«Русал» обвиняют в блокировке стратегических инициатив «Норникеля»

5 декабря 2024, 18:00
Фото: Изображение Midjourney.
Компания «Интеррос» Владимира Потанина подала свои возражения в Высокий суд Лондона против исков «Русала», касающихся нарушения условий соглашения акционеров ГМК «Норникель», действовавшего до конца 2022 года, и причиненного ущерба акционерам в результате ряда сделок.

Согласно представленным материалам, действия, в которых «Русал» обвиняет руководство «Норникеля», осуществлялись в соответствии с согласованной стратегией 2017 года, на которую дали согласие все акционеры, включая «Русал». Ответчики подчеркивают, что именно алюминиевый концерн заблокировал ряд значительных проектов компании, и считают обвинения в адрес менеджмента необоснованными, пишет interfax.ru.

«Русал» подготавливал иски в 2022 и 2023 годах, а в начале 2024 года к делу привлекли Романа Абрамовича. Судебные разбирательства начались после завершения действия акционерного соглашения, позволяющего «Русалу» получать 60% EBITDA «Норникеля». В период действия этого соглашения, как сообщается на сайте суда, «Норникель» выплатил более $35 млрд дивидендов (включая buyback), из которых более $9 млрд составили выплаты «Русалу».

Основная часть требований со стороны «Русала» связана с продажей непрофильных активов ГМК «Норникель», а также с просьбой об отстранении Владимира Потанина от руководства. В опубликованных судебных материалах изложена позиция «Интерроса». В частности, ответчики утверждают, что продажа непрофильных активов, таких как авиакомпания NordStar, происходила в рамках стратегии по защите компании от санкций. Более того, условия этих продаж якобы были согласованы с представителями «Русала», которые на тот момент входили в состав совета директоров «Норникеля». Как утверждают ответчики, алюминиевый концерн сам высказывал намерение приобрести почти половину акций NordStar, цену на которую впоследствии сочли заниженной в суде.

Другие активы, не относящиеся к профилю «Русала» (такие как «Логистик-Центр» и ПСМК), были реализованы по цене, установленной на основе отчета независимого эксперта, при этом их покупатели не имеют значительной связи с Владимиром Потаниным.

В ответ на обвинения «Русала» «Интеррос» указал на блокирование «Русалом» ключевых проектов «Норникеля», в числе которых совместное предприятие с «Русской платиной» для разработки месторождений платиноидов и отмена спин-оффа Быстринского ГОКа в интересах акционеров «Норникеля». Согласно информации, предоставленной «Интерфаксу» источником, близким к «Интерросу», «Русал» также мешал осуществлению важнейшего экологического проекта «Норникеля» под названием «Серная программа».

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