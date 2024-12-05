«Русал» обвиняют в блокировке стратегических инициатив «Норникеля»

Основная часть требований со стороны «Русала» связана с продажей непрофильных активов ГМК «Норникель», а также с просьбой об отстранении Владимира Потанина от руководства. В опубликованных судебных материалах изложена позиция «Интерроса». В частности, ответчики утверждают, что продажа непрофильных активов, таких как авиакомпания NordStar, происходила в рамках стратегии по защите компании от санкций. Более того, условия этих продаж якобы были согласованы с представителями «Русала», которые на тот момент входили в состав совета директоров «Норникеля». Как утверждают ответчики, алюминиевый концерн сам высказывал намерение приобрести почти половину акций NordStar, цену на которую впоследствии сочли заниженной в суде.