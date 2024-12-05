Полпред Серышев лично приедет в Омск для решения вопроса с отоплением

Posted 5 декабря, 11:28
Published 5 декабря, 11:28
Modified 5 декабря, 11:31
Updated 5 декабря, 11:31
Стало известно, что в это воскресенье в Омске проведет совещание полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. Главная тема — деятельность ТГК-11, к которой у полпреда много вопросов. О скором визите сообщает «Омск-информ» со ссылкой на собственные источники.
Напомним, что в конце ноября Серышев жестко раскритиковал готовность Омска к отопительному сезону, который идет уже более месяца. Главное недовольство полпреда было связано с работой ТКГ-11. Именно из-за нее город так и не получил паспорт готовности к отопительному сезону. В компании же заявляют, что этой зимой не подведут омичей и проблем с отоплением не будет.