Полпред Серышев лично приедет в Омск для решения вопроса с отоплением

Напомним, что в конце ноября Серышев жестко раскритиковал готовность Омска к отопительному сезону, который идет уже более месяца. Главное недовольство полпреда было связано с работой ТКГ-11. Именно из-за нее город так и не получил паспорт готовности к отопительному сезону. В компании же заявляют, что этой зимой не подведут омичей и проблем с отоплением не будет.