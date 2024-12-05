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Posted 5 декабря, 11:28

Published 5 декабря, 11:28

Modified 5 декабря, 11:31

Updated 5 декабря, 11:31

Полпред Серышев лично приедет в Омск для решения вопроса с отоплением

Полпред Серышев лично приедет в Омск для решения вопроса с отоплением

5 декабря 2024, 11:28
Фото: 1MI.
Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев должен провести совещание в Омске уже 8 декабря.

Стало известно, что в это воскресенье в Омске проведет совещание полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. Главная тема — деятельность ТГК-11, к которой у полпреда много вопросов. О скором визите сообщает «Омск-информ» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что в конце ноября Серышев жестко раскритиковал готовность Омска к отопительному сезону, который идет уже более месяца. Главное недовольство полпреда было связано с работой ТКГ-11. Именно из-за нее город так и не получил паспорт готовности к отопительному сезону. В компании же заявляют, что этой зимой не подведут омичей и проблем с отоплением не будет.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Полпред в СФО#Новости#Проверки#Полпред#Проверка ТЭЦ
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