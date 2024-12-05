«Переславский экспресс» будет курсировать ежедневно в новогодние праздники

Напомним: «Переславский экспресс» совершает рейсы в выходные и праздничные дни, следует с остановками на станциях Сергиев Посад, Александров и Берендеево. В пути в Переславль туристы находятся 2 часа 50 минут, в обратном направлении — 3 часа 13 минут. Перевозки осуществляются современным рельсовым автобусом РА-2 в трехвагонном исполнении. Салон поезда оборудован комфортными сиденьями, санитарным модулем, климатической установкой, экранами с полезной информацией для пассажиров. Предоставляется доступ к Wi-Fi и медиацентру с фильмами и музыкой. В первом вагоне оборудована буфет-зона.