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Posted 5 декабря, 03:12

Published 5 декабря, 03:12

Modified 5 декабря, 03:28

Updated 5 декабря, 03:28

Сотрудникам омской мэрии запретили ярко одеваться и использовать резкие духи

От одежды до общения: омским госслужащим предписали новый стиль

5 декабря 2024, 03:12
Фото: Изображение Midjourney.

Сотрудникам омской мэрии запретили ярко одеваться и использовать резкие духи

3 декабря администрация Омска обновила Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих. Внесены изменения, касающиеся внешнего вида, профессионального поведения и взаимодействия.

В администрации Омска 3 декабря внесли изменения в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, уточнив нормы внешнего вида и поведения сотрудников. Эти корректировки направлены на создание единой модели профессиональных стандартов и взаимодействия с горожанами.

Основные изменения касаются поведения сотрудников:

  • Муниципальным служащим предписывается соблюдать уважительный тон в общении, избегать грубости, пренебрежительных высказываний, заносчивости и предвзятых замечаний;
  • Сотрудникам рекомендовано не перебивать собеседника, избегать необоснованных обвинений и проявлений неуважения.

Новые нормы подчеркивают важность корректного и профессионального общения, способствующего укреплению доверия между горожанами и представителями администрации.

Требования к внешнему виду:

  • Сотрудникам администрации предписано придерживаться делового стиля, который должен отражать официальность, сдержанность и аккуратность;
  • Одежда и обувь спортивного или пляжного стиля недопустимы при исполнении служебных обязанностей;
  • Рекомендуется избегать одежды и аксессуаров с вызывающими принтами;
  • Отдается предпочтение сдержанным цветам и классическим фасонам.

Кроме того, администрация обращает внимание на использование парфюмерии и косметики. Сотрудникам рекомендуется избегать резких запахов, которые могут вызывать дискомфорт у окружающих, а также косметики ярких и вызывающих оттенков.

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#Диана Рязанцева#Омск#Косметика#Поведение#Парфюмерия#Доверие#Муниципальные служащие#Профессионализм
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