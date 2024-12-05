От одежды до общения: омским госслужащим предписали новый стиль

Posted 5 декабря, 03:12
Published 5 декабря, 03:12
Modified 5 декабря, 03:28
Updated 5 декабря, 03:28
В администрации Омска 3 декабря внесли изменения в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, уточнив нормы внешнего вида и поведения сотрудников. Эти корректировки направлены на создание единой модели профессиональных стандартов и взаимодействия с горожанами.
Основные изменения касаются поведения сотрудников:
Новые нормы подчеркивают важность корректного и профессионального общения, способствующего укреплению доверия между горожанами и представителями администрации.
Требования к внешнему виду:
Кроме того, администрация обращает внимание на использование парфюмерии и косметики. Сотрудникам рекомендуется избегать резких запахов, которые могут вызывать дискомфорт у окружающих, а также косметики ярких и вызывающих оттенков.