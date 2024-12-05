Омские УК и предпринимали получили 12 предписаний за зимнюю уборку в Ленинском округе

Posted 5 декабря, 09:40
Published 5 декабря, 09:40
Modified 5 декабря, 09:42
Updated 5 декабря, 09:42
В Омске ежедневно проводятся рейды, в рамках которых сотрудники департамента контроля проверяют, как зимой убирают свои территории управляющие компании и предприниматели. Недавно представители депконтроля отправились с проверкой в Ленинской округ, где за один день зафиксировали 12 нарушений зимнего содержания.
Проверяющие осмотрели улицы Гашека, Рождественского, Серого, Котельникова и Сибирский проспект. Большинство нарушений касалось подходов к торговым объектам.
«Некоторые предприниматели реагируют быстро, не дожидаясь предписания. Другим мы выдаем документ, где обозначен трехдневный период для его исполнения. В противном случае будет составлен протокол, который грозит штрафом до 20 тысяч рублей и дисквалификацией должностного лица до 3-х лет», — отметила советник управления по Ленинскому и Октябрьскому округам департамента контроля Анна Кузьменко.
Претензии возникли и к работе некоторых УК и ТСЖ, хотя нашлись и те организации, которые стремятся своевременно убирать территорию и бороться с наледью. В УК «Ваш дом», на содержании которой находится свыше 60 домов, рассказали, что каждый день обходят территории и проводят необходимые работы. Однако уборку снега во дворах иногда осложняют припаркованные автомобили, которые омичи не торопятся убирать.
В департаменте контроля также напомнили, куда следует сообщать о потенциально опасных местах: