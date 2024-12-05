Омские УК и предпринимали получили 12 предписаний за зимнюю уборку в Ленинском округе

Претензии возникли и к работе некоторых УК и ТСЖ, хотя нашлись и те организации, которые стремятся своевременно убирать территорию и бороться с наледью. В УК «Ваш дом», на содержании которой находится свыше 60 домов, рассказали, что каждый день обходят территории и проводят необходимые работы. Однако уборку снега во дворах иногда осложняют припаркованные автомобили, которые омичи не торопятся убирать.