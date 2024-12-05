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Posted 5 декабря, 09:40

Published 5 декабря, 09:40

Modified 5 декабря, 09:42

Updated 5 декабря, 09:42

Омские УК и предпринимали получили 12 предписаний за зимнюю уборку в Ленинском округе

Омские УК и предпринимали получили 12 предписаний за зимнюю уборку в Ленинском округе

5 декабря 2024, 09:40
Фото: Владимир Казионов. Пресс-служба мэрии Омска.
Устранить выявленные департаментом контроля нарушения хозяйствующие субъекты должны за три дня.

В Омске ежедневно проводятся рейды, в рамках которых сотрудники департамента контроля проверяют, как зимой убирают свои территории управляющие компании и предприниматели. Недавно представители депконтроля отправились с проверкой в Ленинской округ, где за один день зафиксировали 12 нарушений зимнего содержания.

Проверяющие осмотрели улицы Гашека, Рождественского, Серого, Котельникова и Сибирский проспект. Большинство нарушений касалось подходов к торговым объектам.

«Некоторые предприниматели реагируют быстро, не дожидаясь предписания. Другим мы выдаем документ, где обозначен трехдневный период для его исполнения. В противном случае будет составлен протокол, который грозит штрафом до 20 тысяч рублей и дисквалификацией должностного лица до 3-х лет», — отметила советник управления по Ленинскому и Октябрьскому округам департамента контроля Анна Кузьменко.
Фото: Владимир Казионов. Пресс-служба администрации Омска

Претензии возникли и к работе некоторых УК и ТСЖ, хотя нашлись и те организации, которые стремятся своевременно убирать территорию и бороться с наледью. В УК «Ваш дом», на содержании которой находится свыше 60 домов, рассказали, что каждый день обходят территории и проводят необходимые работы. Однако уборку снега во дворах иногда осложняют припаркованные автомобили, которые омичи не торопятся убирать.

В департаменте контроля также напомнили, куда следует сообщать о потенциально опасных местах:

  • в управляющую компанию, ответственную жилищную организацию;
  • в ЕДДС г. Омска по телефону 78-78-78.
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#Юлия Истомина#Снег#Управляющие компании#Омск#Штрафы#Безопасность#Уборка снега#Новости#Наледь#Ленинский округ#Департамент контроля#Предприниматели
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