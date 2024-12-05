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Posted 5 декабря, 07:30

Published 5 декабря, 07:30

Modified 5 декабря, 08:02

Updated 5 декабря, 08:02

На месте ИКЕА в Омске открылся долгожданный «Мегамаркет»

Омская «Мега» превратилась в логистический хаб: что открылось на месте «Икеи»

5 декабря 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney.

На месте ИКЕА в Омске открылся долгожданный «Мегамаркет»

Жители Омска уже могут получать заказы на следующий день после оформления. С 11 декабря планируется запуск доставки в день заказа, что сделает покупки еще более удобными.

В Омске на месте бывшего гипермаркета ИКЕА в торговом центре «Мега» открылся логистический центр «Мегамаркет», который является частью экосистемы «Сбера». Об этом Городу55 сообщили в пресс-службе «Меги». Изначально запуск был запланирован на октябрь, но сроки реализации проекта затянулись.

Площадь бывшего магазина ИКЕА в Омске составляет 25 656 квадратных метров, что позволяет организовать мощный логистический узел, обслуживающий не только сам город, но и соседние регионы.

«В настоящее время пользователи Мегамаркета из Омска смогут получить свои покупки на следующий день после заказа, а начиная с 11 декабря ассортимент продавцов маркетплейса будет доступен для получения в тот же день», — рассказали в пресс-службе омской «Меги».

Напомним, что запуск складов «Мегамаркет» в торговых центрах «МЕГА» в различных регионах России, включая Санкт-Петербург, Москву и Адыгею, начался в октябре 2024-го.

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#Диана Рязанцева#Омск#Сбербанк#Икеа#Логистика#Склады#Регионы России#Мегамаркет
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