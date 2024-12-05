Омская «Мега» превратилась в логистический хаб: что открылось на месте «Икеи»

На месте ИКЕА в Омске открылся долгожданный «Мегамаркет»

Жители Омска уже могут получать заказы на следующий день после оформления. С 11 декабря планируется запуск доставки в день заказа, что сделает покупки еще более удобными.

В Омске на месте бывшего гипермаркета ИКЕА в торговом центре «Мега» открылся логистический центр «Мегамаркет», который является частью экосистемы «Сбера». Об этом Городу55 сообщили в пресс-службе «Меги». Изначально запуск был запланирован на октябрь, но сроки реализации проекта затянулись. Площадь бывшего магазина ИКЕА в Омске составляет 25 656 квадратных метров, что позволяет организовать мощный логистический узел, обслуживающий не только сам город, но и соседние регионы. «В настоящее время пользователи Мегамаркета из Омска смогут получить свои покупки на следующий день после заказа, а начиная с 11 декабря ассортимент продавцов маркетплейса будет доступен для получения в тот же день», — рассказали в пресс-службе омской «Меги». Напомним, что запуск складов «Мегамаркет» в торговых центрах «МЕГА» в различных регионах России, включая Санкт-Петербург, Москву и Адыгею, начался в октябре 2024-го. Откроют в октябре. На месте «Икеи» в Омске появится склад «Мегамаркета» Узнать подробнее