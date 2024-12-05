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Posted 5 декабря, 08:51

Published 5 декабря, 08:51

Modified 5 декабря, 08:53

Updated 5 декабря, 08:53

Названы адреса домов в омских Нефтяниках, в которых не будет воды 12 декабря

Омичи из Нефтяников почти на целый день останутся без воды: публикуем адреса

5 декабря 2024, 08:51
Фото: 1MI.

Названы адреса домов в омских Нефтяниках, в которых не будет воды 12 декабря

Через неделю у работников «Водоканала» запланирован ремонт водопровода. Он займет больше 10 часов.

Омичей предупредили о запланированном на следующий четверг, 12 декабря, отключении воды в Нефтяниках. Оно потребовалось на время проведения ремонта водопровода на улице 20 Партсъезда, 36.

Воды у абонентов не будет до позднего вечера — с 10.00 до 23.00 часов. Под отключение попали дома на Магистральной, Нефтезаводской и 20 Партсъезда:

Список попавших под отключение домовСписок попавших под отключение домов
Список попавших под отключение домов. Фото: Росводоканал Омск

Омичей попросили заранее подготовиться и набрать воды. Где еще на следующей неделе не будет водоснабжения мы рассказывали в этом материале.

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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости#Нефтяники
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