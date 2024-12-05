Омичи из Нефтяников почти на целый день останутся без воды: публикуем адреса

Posted 5 декабря, 08:51
Published 5 декабря, 08:51
Modified 5 декабря, 08:53
Updated 5 декабря, 08:53
Омичей предупредили о запланированном на следующий четверг, 12 декабря, отключении воды в Нефтяниках. Оно потребовалось на время проведения ремонта водопровода на улице 20 Партсъезда, 36.
Воды у абонентов не будет до позднего вечера — с 10.00 до 23.00 часов. Под отключение попали дома на Магистральной, Нефтезаводской и 20 Партсъезда:
Омичей попросили заранее подготовиться и набрать воды. Где еще на следующей неделе не будет водоснабжения мы рассказывали в этом материале.