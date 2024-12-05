«Мы не опускаем руки»: министр Шнипко ответил на сообщения об износе теплосетей

Напомним: глава финансового комитета Госдумы Юрий Макаров заявил на недавнем заседании парламента, что за 2 последних года власти Омской области не подали ни одной сметы на субсидию. Это стало одной из причин, по которым было отвергнуто предложение депутата Андрея Алехина о выделении Омску дополнительных денег на ремонт теплосетей. В городском Совете вчера, 4 декабря, представитель «ТГК-11» рассказал депутатам, что у Ростехнадзора остались претензии к ТЭЦ-5, но пообещал, что его предприятие «не подведет омичей».