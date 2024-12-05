«Мы не опускаем руки»: министр Шнипко ответил на сообщения об износе теплосетей

Posted 5 декабря, 11:43
Published 5 декабря, 11:43
Modified 5 декабря, 11:43
Updated 5 декабря, 11:43
В правительстве Омской области отликнулись на ряд сообщений в медиапространстве о проблемах, связанных с прохождением отопительного сезона. В последние дни громкие заявления звучали как в Омском городском Совете, так и в Государственной думе, и глава профильного министерства Владимир Шнипко счел необходимым сделать заявление со своей стороны.
В своем телеграм-канале министр признал: проблема действительно очень серьезная, физический износ коммуникаций в Омске превышает 70%, но власти делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию.
«Мы не опускаем руки, а искали и ищем все возможные пути для обновления объектов сферы ЖКХ, — пишет Шнипко. — При постоянной поддержке губернатора Виталия Хоценко максимальным числом региональных объектов мы стараемся „зайти“ в федеральные проекты».
Речь, в частности, о программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», для участия в которой был подан целый ряд заявок. Программа эта была секвестрирована, но такое же название получил будущий федеральный проект, часть национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже предварительно согласована субсидия в 1,9 млрд рублей, которая будет выделена в 2025–2027 годах.
Кроме того, Шнипко пишет о проекте «Инфраструктурное меню»: за счет специального казначейского кредита планируется строить сети водоснабжения в санитарно-курортной зоне, благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам уже создана инженерная инфраструктура для логистического парка «Солнечный» и молочнотоварной фермы АО «ПКЗ „Омский“.
«Не забываем про существовавший долгие годы национальный проект „Жилье и городская среда“ (подпроект „Чистая вода“), который позволил построить новые и заменить аварийные сети водоснабжения во многих муниципальных районах», — написал Шнипко в заключение своего поста.
Напомним: глава финансового комитета Госдумы Юрий Макаров заявил на недавнем заседании парламента, что за 2 последних года власти Омской области не подали ни одной сметы на субсидию. Это стало одной из причин, по которым было отвергнуто предложение депутата Андрея Алехина о выделении Омску дополнительных денег на ремонт теплосетей. В городском Совете вчера, 4 декабря, представитель «ТГК-11» рассказал депутатам, что у Ростехнадзора остались претензии к ТЭЦ-5, но пообещал, что его предприятие «не подведет омичей».
Разговоры об изношенных теплосетях и участившихся повреждениях приобретают дополнительный драматизм из-за воспоминаний о событиях декабря 2023 года: тогда из-за аварии на ТЭЦ-5 существенная часть Омска осталась без отопления в 30-градусный мороз.