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Posted 5 декабря, 02:49

Published 5 декабря, 02:49

Modified 5 декабря, 03:14

Updated 5 декабря, 03:14

Ремонт моста у Телецентра затягивает омичей в пробки

Мост раздора: омичи продолжают стоять в пробке шестой день подряд

5 декабря 2024, 02:49
Фото: Изображение Midjourney.

Ремонт моста у Телецентра затягивает омичей в пробки

Ремонт моста у Телецентра продолжает вызывать волну недовольства среди жителей города. Несмотря на принимаемые мэрией меры, пробки на подъездах к мосту остаются, а водители ежедневно оставляют десятки жалоб на онлайн-картах.

Согласно приложению 2ГИС, перекрытие моста у Телецентра вызвало значительные затруднения в движении. На карте видны красные и бордовые линии, указывающие на пробки в районе моста и прилегающих улиц. Проблемы с трафиком связаны с перераспределением потоков транспорта, так как водители вынуждены искать обходные пути. Основные заторы наблюдаются на подъезде к мосту со стороны улицы Заозерная и Лукашевича, на правом берегу в районе Левобережной развязки, на перекрестке улицы Крупской.

Несмотря на изменения в схеме движения, омичи продолжают жаловаться на неудобства, оставляя свои комментарии на онлайн-картах. Многие отмечают, что пробки по-прежнему остаются значительными, особенно в час пик. Пользователи пишут о затрудненном проезде на подъездах к мосту, долгих задержках и общей нервозности на дорогах.

Скриншот карты по состоянию на 8 утра 5 декабряСкриншот карты по состоянию на 8 утра 5 декабря
Скриншот карты по состоянию на 8 утра 5 декабря. Фото: 2ГИС
«Сегодня уже четверг, а у меня ощущение, что я в этой пробке стою с понедельника».
«Включите на Арене какой-нибудь хороший фильм или сериал. А то скучно стоять!».
«Вера, ты одна осталась у меня».
«Осталось потерпеть 635 дней еще».
«С такими пробками меня скоро уволят, я психану и сама этот мост строить начну».
«А вот было бы метро…».
«Ну пара через 40 минут, может успею к 3-ей».
«Заезд во врата ада».

Напомним, что вчера мэрия Омска приняла решение изменить схему движения на мосту у Телецентра, чтобы частично разгрузить транспортные потоки. Это решение было согласовано с прокуратурой, ГИБДД и министерством транспорта. Согласно новой схеме, теперь омичи смогут проезжать по мосту в двух направлениях:

  • С Левого берега в направлении улицы Заозерной и проспекта Мира будут открыты две полосы шириной от 3,25 м до 3,7 м.
  • С Правого берега в обратном направлении откроют одну полосу шириной 3,7 м.

Для разделения встречных потоков установят делиниаторы.

Мэр города Сергей Шелест также сообщил, что в будущем может быть рассмотрен вариант организации реверсивного движения на средней полосе, что позволит перераспределять ее использование в зависимости от времени суток. Однако для реализации этой идеи потребуется дополнительная подготовка.

Судя по онлайн-отзывам, изменения пока не смогли полностью удовлетворить горожан, однако надежда на улучшение ситуации с реверсивным движением все еще сохраняется.

Мэрия Омска все же решила изменить схему движения на ремонтируемом мосту у Телецентра
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#Диана Рязанцева#Транспорт#Пробки#Омск#Жалобы#ГИБДД#Сергей Шелест#Онлайн-карта#Ремонт моста#Движение#Муниципалитет#Трафик
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