Мост раздора: омичи продолжают стоять в пробке шестой день подряд

Согласно приложению 2ГИС, перекрытие моста у Телецентра вызвало значительные затруднения в движении. На карте видны красные и бордовые линии, указывающие на пробки в районе моста и прилегающих улиц. Проблемы с трафиком связаны с перераспределением потоков транспорта, так как водители вынуждены искать обходные пути. Основные заторы наблюдаются на подъезде к мосту со стороны улицы Заозерная и Лукашевича, на правом берегу в районе Левобережной развязки, на перекрестке улицы Крупской.