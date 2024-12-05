Мост раздора: омичи продолжают стоять в пробке шестой день подряд

Posted 5 декабря, 02:49
Published 5 декабря, 02:49
Modified 5 декабря, 03:14
Updated 5 декабря, 03:14
Согласно приложению 2ГИС, перекрытие моста у Телецентра вызвало значительные затруднения в движении. На карте видны красные и бордовые линии, указывающие на пробки в районе моста и прилегающих улиц. Проблемы с трафиком связаны с перераспределением потоков транспорта, так как водители вынуждены искать обходные пути. Основные заторы наблюдаются на подъезде к мосту со стороны улицы Заозерная и Лукашевича, на правом берегу в районе Левобережной развязки, на перекрестке улицы Крупской.
Несмотря на изменения в схеме движения, омичи продолжают жаловаться на неудобства, оставляя свои комментарии на онлайн-картах. Многие отмечают, что пробки по-прежнему остаются значительными, особенно в час пик. Пользователи пишут о затрудненном проезде на подъездах к мосту, долгих задержках и общей нервозности на дорогах.
«Сегодня уже четверг, а у меня ощущение, что я в этой пробке стою с понедельника».
«Включите на Арене какой-нибудь хороший фильм или сериал. А то скучно стоять!».
«Вера, ты одна осталась у меня».
«Осталось потерпеть 635 дней еще».
«С такими пробками меня скоро уволят, я психану и сама этот мост строить начну».
«А вот было бы метро…».
«Ну пара через 40 минут, может успею к 3-ей».
«Заезд во врата ада».
Напомним, что вчера мэрия Омска приняла решение изменить схему движения на мосту у Телецентра, чтобы частично разгрузить транспортные потоки. Это решение было согласовано с прокуратурой, ГИБДД и министерством транспорта. Согласно новой схеме, теперь омичи смогут проезжать по мосту в двух направлениях:
Для разделения встречных потоков установят делиниаторы.
Мэр города Сергей Шелест также сообщил, что в будущем может быть рассмотрен вариант организации реверсивного движения на средней полосе, что позволит перераспределять ее использование в зависимости от времени суток. Однако для реализации этой идеи потребуется дополнительная подготовка.
Судя по онлайн-отзывам, изменения пока не смогли полностью удовлетворить горожан, однако надежда на улучшение ситуации с реверсивным движением все еще сохраняется.