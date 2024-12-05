«К овертайму успеем?»: Как омичи добирались в Арену на хоккей по мосту у Телецентра

Posted 5 декабря, 03:16
Published 5 декабря, 03:16
Modified 5 декабря, 03:18
Updated 5 декабря, 03:18
В среду, 4 декабря, любителям омского хоккея предстояло пройти испытание — добраться до G-Drive Арены. Дело в том, что привычный маршрут по мосту имени 60-летия ВЛКСМ (привычнее — «мосту у Телецентра») теперь омрачают пробки. Заторы в дни хоккейных матчей — дело привычное. Но тут еще добавился и капитальный ремонт моста. С 30 ноября там частично ограничили движение. Корреспондент Города55 Евгений Игишев выяснил, сколько времени займет путь на хоккей. Далее — от первого лица.
На матч я решил поехать на одном из шаттлов, которые привозят болельщиков на Арену. К слову расписание рейсов изменили — автобусы пустили примерно на полчаса раньше. Об этом хоккейный клуб заблаговременно предупредил омичей в социальных сетях.
Я вышел на остановку «Улица Рабиновича», а в 17:28 приехал шаттл № 516 (он следует от ПО «Иртыш»). Стойкий запах пива в салоне говорил о том, что болельщики настроены серьезно. Людей в автобусе было не сильно много, по крайней мере обошлось без давки. Написал главному редактору, что уже в пути, и, наверно, доеду быстро. На что получил ответ: «Не спеши так радоваться».
Контрольная точка, после которой обещали «пробочный ад» — остановка «Телецентр». На нее шаттл прибыл в 17:39, спустя 11 минут от начала моей поездки. Возле съезда с проспекта Мира на улицу Заозерную дежурили экипажи Госавтоинспекции. В направлении моста все стояло.
Сквозь запотевшее стекло автобуса пробка на Заозерной выглядела особенно красочно:
Болельщики обсуждали предстоящий матч, шутили. Кто-то изучал на своих телефонах составы команд на игру.
«Главное — успеть. Шайб восемь бы посмотреть в любые ворота. 4:4 и овертайм», — весело предположил один из болельщиков. Спойлер: шайб в этот вечер действительно будет много, и, к радости омичей, все они прийдутся в ворота «Сочи».
«Как же, интересно, люди тут на работу ездят?» — рассуждала вслух одна из женщин, пока шаттл пробирался к Заозерной. Что ж. Они не ездят, а скорее стоят. Уже который день.
В салоне становилось жарко. Предчувствуя долгую поездку, любители хоккея растегивали куртки и снимали шапки с эмблемой любимого клуба. На часах 17:49. За 10 минут автобус проехал от «Телецентра» до съезда. Это примерно 300 метров. Кто-то предложил: «Может выйдем и пешком доберемся по мосту?».
Эпицентр пробки — въезд на мост. В сервисе 2Gis в это время можно почитать комментарии от неунывающих омичей. А что еще делать? Все равно стоим.
«На хоккей едем», — оставил отзыв Алекса Гиренко.
«Да, на хоккей уже выползли», — написал пользователь с набором букв вместо никнейма.
«Мы обязательно выживем», — утвердительно заявила Алена Лаптева.
«Всего-то флэшку музыки переслушать, и я на мосту», — поделился Тайный автор.
Подобные комментарии омичи оставляют и в часы пик, когда едут на работу или возвращаются с нее.
Народ в шаттле активно общался — болельщики обсуждали шансы на попадание «Авангарда» в плей-офф, контракт с новым главным тренером Ги Буше, отставку Сергея Звягина и прочие хоккейные и околоспортивные новости.
«За полчаса мост проедем», — сказал воодушевленно один из пассажиров. До матча оставался 1 час 30 минут.
Однако по мосту автобус помчался быстро, как-будто никакого ремонта и пробок не было. Вот уже и G-Drive Арена приветливо мелькала в окне, ожидая болельщиков.
«Водитель — красавчик», — выразил мнение пассажир шаттла.
У Арены автобус остановился в 18:07. Итого, путь от остановки «Улица Рабиновича» до пункта назначения занял 39 минут. Неплохой результат. Бывало, что и без капремонта моста дольше добирался.
Основные заторы начались чуть позже — после 18 часов, когда основная масса работников поехала домой. А потому в первом периоде на трибунах проглядывались пустые сиденья. Болельщики потихоньку подтягивались.
Ближе ко второму периоду трибуны заполнились, а на Арене объявили о количестве зрителей — 11 354 человека. Немного не хватило до солдаута (общая вместимость спортивного комплекса — чуть более 12 тысяч зрителей).
«Ястребы» же в этот день не подвели и показали результативный хоккей. «Авангард» обыграл «Сочи» со счетом 6:0. Если тенденция продолжится, то никакие дорожные заторы и перекрытия не испортят настроение болельщикам.