«К овертайму успеем?»: Как омичи добирались в Арену на хоккей по мосту у Телецентра

Я вышел на остановку «Улица Рабиновича», а в 17:28 приехал шаттл № 516 (он следует от ПО «Иртыш»). Стойкий запах пива в салоне говорил о том, что болельщики настроены серьезно. Людей в автобусе было не сильно много, по крайней мере обошлось без давки. Написал главному редактору, что уже в пути, и, наверно, доеду быстро. На что получил ответ: «Не спеши так радоваться».