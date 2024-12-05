К Омску приближается мощнейший в России снежный циклон

Posted 5 декабря, 02:09
Published 5 декабря, 02:09
Modified 5 декабря, 03:21
Updated 5 декабря, 03:21
В середине следующей недели Омская область окажется в зоне самого обширного снежного циклона в России, это следует из данных сервиса визуализации погоды Ventusky. Сильные осадки обрушатся на регион уже во вторник, 10 декабря. В городе прогнозируют снегопад ближе к вечеру. Осадки будут идти вплоть до пятницы, 13 декабря.
На сайте Gismeteo тоже прогнозируется снежная неделя. Самые обильные осадки ожидаются 11 декабря — в тот день выпадет до 4,8 мм снега.
Кроме того, с 10 декабря синоптики прогнозируют похолодание. Температура воздуха в первой половине недели будет в пределах -10… -16 градусов. С 13 декабря в регионе снова станет теплее — столбик термометра будет на отметках -6… -8 градусов.