К Омску приближается мощнейший в России снежный циклон

В середине следующей недели Омская область окажется в зоне самого обширного снежного циклона в России, это следует из данных сервиса визуализации погоды Ventusky. Сильные осадки обрушатся на регион уже во вторник, 10 декабря. В городе прогнозируют снегопад ближе к вечеру. Осадки будут идти вплоть до пятницы, 13 декабря.