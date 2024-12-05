Хоценко анонсировал передачу в фонд Омской области 33 квартир в «Зеленой реке»

В августе 2024 года в микрорайоне «Зеленая река» в районе Волгоградской ввели в эксплуатацию новые дома. Сегодня губернатор Виталий Хоценко сообщил, что 33 квартиры в этих многоэтажках в декабре перейдут в фонд региона. Площадь каждой квартиры составляет 35,7 кв. м. Передача произойдет по условиям заключенного ранее трехстороннего соглашения о реализации масштабного инвестпроекта между облправительством, городской администрацией и «Эталоном».