Хоценко анонсировал передачу в фонд Омской области 33 квартир в «Зеленой реке»

Posted 5 декабря, 05:27
Published 5 декабря, 05:27
Modified 5 декабря, 05:29
Updated 5 декабря, 05:29
В августе 2024 года в микрорайоне «Зеленая река» в районе Волгоградской ввели в эксплуатацию новые дома. Сегодня губернатор Виталий Хоценко сообщил, что 33 квартиры в этих многоэтажках в декабре перейдут в фонд региона. Площадь каждой квартиры составляет 35,7 кв. м. Передача произойдет по условиям заключенного ранее трехстороннего соглашения о реализации масштабного инвестпроекта между облправительством, городской администрацией и «Эталоном».
«После передачи эти квартиры будут распределены между очередниками из числа детей-сирот», — отметил Хоценко.
Напомним, что строить микрорайон «Зеленая река» начали в 2022 году. В рамках первой очереди проекта появятся 14 многоквартирных домов. Новый жилой район будет обеспечен социальной инфраструктурой: запланировано строительство трех школ и семи детсадов.