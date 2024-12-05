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Posted 5 декабря, 05:27

Published 5 декабря, 05:27

Modified 5 декабря, 05:29

Updated 5 декабря, 05:29

Хоценко анонсировал передачу в фонд Омской области 33 квартир в «Зеленой реке»

Хоценко анонсировал передачу в фонд Омской области 33 квартир в «Зеленой реке»

5 декабря 2024, 05:27
Фото: Вячеслав Крузман. Пресс-служба правительства Омской области.
Многоэтажки в активно застраивающемся микрорайоне на Левобережье сдали в августе этого года.

В августе 2024 года в микрорайоне «Зеленая река» в районе Волгоградской ввели в эксплуатацию новые дома. Сегодня губернатор Виталий Хоценко сообщил, что 33 квартиры в этих многоэтажках в декабре перейдут в фонд региона. Площадь каждой квартиры составляет 35,7 кв. м. Передача произойдет по условиям заключенного ранее трехстороннего соглашения о реализации масштабного инвестпроекта между облправительством, городской администрацией и «Эталоном».

«После передачи эти квартиры будут распределены между очередниками из числа детей-сирот», — отметил Хоценко.

Напомним, что строить микрорайон «Зеленая река» начали в 2022 году. В рамках первой очереди проекта появятся 14 многоквартирных домов. Новый жилой район будет обеспечен социальной инфраструктурой: запланировано строительство трех школ и семи детсадов.

Три школы и семь детсадов. «Эталон» за свой счет построит новые объекты в Омске
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Губернатор#Жилье#Многоквартирный дом#Новости#Зеленая река#Виталий Хоценко
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