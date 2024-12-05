Госдума не дала Омской области денег на ремонт теплосетей

Алехин предложил выделить региону целевую субсидию, но столкнулся с сопротивлением думского комитета по финансам Андрея Макарова. Последний рассказал, что в 2023–2024 годах Омская область не предоставила смету ни на один объект и что деньги на коммунальные нужды можно найти.