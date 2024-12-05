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Posted 5 декабря, 06:39

Published 5 декабря, 06:39

Modified 5 декабря, 06:39

Updated 5 декабря, 06:39

В Госдуме отказались обсуждать субсидии для Омска на ремонт теплосетей

Госдума не дала Омской области денег на ремонт теплосетей

5 декабря 2024, 06:39
Фото: gorod55.ru.

В Госдуме отказались обсуждать субсидии для Омска на ремонт теплосетей

Глава профильного комитета заявил, что у региона есть деньги на эти цели.

На очередном пленарном заседании Государственной Думы депутат от Омской области Андрей Алехин рассказал собравшимся о проблемах с износом коммунальных сетей в регионе. Он назвал критической ситуацию, связанную с отопительным сезоном.

«Учитывая ограниченное финансирование, для поддержания тепловых сетей в работоспособном состоянии ресурсоснабжающими организациями ежегодно проводится ремонт и замена тепловых сетей в минимальном объеме, что является недостаточным и приводит к увеличению износа тепловых сетей, снижению надежности, росту аварий», — объяснил Алехин.

Депутат рассказал коллегам об аварийном отключении тепла для существенной части Омска в декабре 2023 года, о частых повреждениях теплосетей во время текущего сезона, о том, что по официальным данным 75% теплотрасс находится в неудовлетворительном состоянии из-за хронического отсутствия денег.

Алехин предложил выделить региону целевую субсидию, но столкнулся с сопротивлением думского комитета по финансам Андрея Макарова. Последний рассказал, что в 2023–2024 годах Омская область не предоставила смету ни на один объект и что деньги на коммунальные нужды можно найти.

«Как можно предоставить деньги, если нет проектов? — риторически спросил Макаров. — Кроме того, у нас решением президента регионы освобождаются от выплаты бюджетных кредитов. У Омской области освобождаются 27,5 млрд. Не менее 13,5 млрд из них должно быть направлено на модернизацию ЖКХ. Деньги есть, вопрос в том, как регион определяет приоритеты…».

В итоге предложение Алехина было отклонено. Напомним: об отопительном периоде и о проблеме износа теплотрасс вчера, 4 декабря, говорили в Омском городском Совете. В «ТГК-11» тогда признали наличие серьезных претензий у «Ростехнадзора», но пообещали «не подвести», а гендиректор «Омск-РТС» Иван Ющенко констатировал, что состояние теплосетей удручающее.

«Не подведем»: в ТГК-11 пообещали, что отопительный сезон в Омске пройдет нормально
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#Николай Эйхвальд#Омск#Теплосети#Госдума#Новости#Андрей Алехин
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