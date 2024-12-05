Главный тренер ХК «Сочи» высказался о состоянии «Авангарда» после отставки Звягина

Posted 5 декабря, 08:10
Published 5 декабря, 08:10
Modified 5 декабря, 08:12
Updated 5 декабря, 08:12
Вчера в Омске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, на льду G-Drive Арены «Авангард» разгромил «Сочи» со счетом 6:0. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сочинской команды Сергей Зубов подробнее рассказал об ошибках «леопардов» в каждом периоде.
«Во втором периоде пропустили быстрый гол сразу. Наш опытный игрок проехал мимо шайбы на пятачке — соперник такое не прощает. Это ребят подкосило, омичи добавили, а мы не нашли сил противостоять им. В третьем периоде попросили ребят биться до конца, но удаления всегда ломают игру. Можно было в шайбу сыграть вместо того, чтобы бить в спину, безобидная ситуация. Но так сложилась игра», — передает слова Зубова «Чемпионат».
Он также прокомментировал игру омичей после ухода главного тренера Сергея Звягина. По мнению специалиста, система «ястребов» не поменялась, для этого нужно больше времени.
«Мне показалось, что „Авангард“ играл в ту же систему, что и раньше. За один-два дня невозможно что-то кардинально поменять. Просто они были свежее, в каких-то моментах сыграло мастерство, а нам не хватило сил», — сказал он.
Напомним, что 27 ноября омский «Авангард» объявил о заключении двухлетнего контракта с новым главным тренером — канадцем Ги Буше. Специалист должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром в середине декабря.
Вопрос, кто займет место Сергея Звягина, обсуждался более месяца. На пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с канадским тренером Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.