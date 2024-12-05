gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 08:10

Published 5 декабря, 08:10

Modified 5 декабря, 08:12

Updated 5 декабря, 08:12

Главный тренер ХК «Сочи» высказался о состоянии «Авангарда» после отставки Звягина

Главный тренер ХК «Сочи» высказался о состоянии «Авангарда» после отставки Звягина

5 декабря 2024, 08:10
Фото: ХК «Сочи».
На вопрос, изменилась ли игра омской команды после ухода главного тренера, Сергей Зубов ответил на послематчевой пресс-конференции.

Вчера в Омске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, на льду G-Drive Арены «Авангард» разгромил «Сочи» со счетом 6:0. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сочинской команды Сергей Зубов подробнее рассказал об ошибках «леопардов» в каждом периоде.

«Во втором периоде пропустили быстрый гол сразу. Наш опытный игрок проехал мимо шайбы на пятачке — соперник такое не прощает. Это ребят подкосило, омичи добавили, а мы не нашли сил противостоять им. В третьем периоде попросили ребят биться до конца, но удаления всегда ломают игру. Можно было в шайбу сыграть вместо того, чтобы бить в спину, безобидная ситуация. Но так сложилась игра», — передает слова Зубова «Чемпионат».

Он также прокомментировал игру омичей после ухода главного тренера Сергея Звягина. По мнению специалиста, система «ястребов» не поменялась, для этого нужно больше времени.

«Мне показалось, что „Авангард“ играл в ту же систему, что и раньше. За один-два дня невозможно что-то кардинально поменять. Просто они были свежее, в каких-то моментах сыграло мастерство, а нам не хватило сил», — сказал он.
Словацкий тренер Подконицки останется в штабе «Авангарда» после прихода Буше
Узнать подробнее

Напомним, что 27 ноября омский «Авангард» объявил о заключении двухлетнего контракта с новым главным тренером — канадцем Ги Буше. Специалист должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром в середине декабря.

Вопрос, кто займет место Сергея Звягина, обсуждался более месяца. На пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с канадским тренером Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.

Загадочный шрам и «ловушка Буше»: что известно о новом тренере омского «Авангарда»
Узнать подробнее
Читайте также:
Сразу три игрока «Авангарда» рискуют покинуть команду до конца декабряГерман Чистяков впервые за долгое время обратился к болельщикам «Авангарда»Переговоры на финише: «Авангард» готовится к подписанию защитника из фарм-клуба НХЛ
#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Авангард Омск#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика