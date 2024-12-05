«Есть затруднение»: выяснилось, что омские контролеры не могут штрафовать «зайцев»

Posted 5 декабря, 05:24
Published 5 декабря, 05:24
Modified 5 декабря, 05:24
Updated 5 декабря, 05:24
В Омском городском Совете сегодня, 5 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был доклад главы департамента контроля Марка Рогозина о борьбе с безбилетниками в муниципальном транспорте. Городские и региональные власти не так давно решили, что «зайцев» надо штрафовать без предупреждения и увеличили размер штрафа, но теперь выяснилось, что запустить новую систему не удается.
«Чтобы правильно составить протокол, нужно идентифицировать лицо, на которое он составляется, — рассказал Рогозин. — Необходимы фамилия, имя, отчество, паспортные данные, прописка. Но возникли небольшие проблемы, связанные с идентификацией лиц: нет возможности получить данные о прописке. Была достигнута договоренность, что полные данные будут предоставлять с 2025 года. Тем не менее практика применения имеется, департамент контроля наделен определенными полномочиями…».
Депутатам эта формулировка показалась слишком туманной.
«Так материалы составляются?» — спросил Андрей Бондаренко, который на сегодняшнем заседании выполнял функции председателя.
«Нет», — ответил Рогозин.
На помощь докладчику пришел вице-мэр Владимир Куприянов.
«Пока мы упираемся в непреодолимые обстоятельства, — объяснил он. — Следующий этап — совместная работа с минцифры, это длительный процесс. Скажем так: есть затруднение, которому нет быстрого решения».
Депутаты явно не могли смириться с услышанным: ведь если есть контролеры и есть безбилетники, должна быть какая-то система, в соответствии с которой нарушителя можно наказать.
«К примеру, контролер говорит „зайцу“: „Предъявите паспорт“, а тот отказывается. Поэтому не получается составить протокол?» — спросил Юрий Иванищев
«Скорее всего, это то, с чем мы столкнемся, — ответил Рогозин. — Но даже в случае, если есть паспорт, контролер должен удостовериться, что это надежные данные».
На уточняющий вопрос, нужно ли контролерам ездить по маршрутам совместно с полицией, Рогозин ответил лаконично: «Прорабатываем». После этого депутатам осталось только проголосовать за «Принять к сведению».
Напомним: в июле 2024 года Законодательное собрание Омской области одобрило поправки к региональному законодательству, согласно которым предупреждение как мера наказания для «зайцев» была отменена. Штраф вырос до тысячи рублей за первое нарушение и до 1,5 — 2 тысяч за второе и последующие. Судя по тому, что глава депконтроля рассказал сегодня, пока эта мера фактически не заработала.