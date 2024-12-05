«Есть затруднение»: выяснилось, что омские контролеры не могут штрафовать «зайцев»

В Омском городском Совете сегодня, 5 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был доклад главы департамента контроля Марка Рогозина о борьбе с безбилетниками в муниципальном транспорте. Городские и региональные власти не так давно решили, что «зайцев» надо штрафовать без предупреждения и увеличили размер штрафа, но теперь выяснилось, что запустить новую систему не удается.