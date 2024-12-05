Ехал в машине со своим отцом. Стали известны подробности трагедии на омском мосту

К слову, 3 декабря прокуратура сообщила, что «Омский СОЮЗДОРНИИ» имеет задолженность по заработной плате перед 10 работниками в размере более 2,7 млн рублей. На руководителя организации завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).