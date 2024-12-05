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Posted 5 декабря, 05:20

Published 5 декабря, 05:20

Modified 5 декабря, 05:25

Updated 5 декабря, 05:25

Скриншот

Ехал в машине со своим отцом. Стали известны подробности трагедии на омском мосту

5 декабря 2024, 05:20
Фото: Видео из паблика «Жесть Омска». Скриншот
Город55 выяснил, что погибший является сыном омского предпринимателя Олега Бабака.

Городу55 стали известны подробности трагедии, которая произошла 4 декабря на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Напомним, 42-летний мужчина вышел из машины посреди моста, подошел к ограждению и упал на лед Иртыша.

Наш источник сообщил, что погибший ехал в автомобиле со своим отцом, который является директором АО «Омский СОЮЗДОРНИИ». По данным Rusprofile, руководителем организации является Олег Бабак.

К слову, 3 декабря прокуратура сообщила, что «Омский СОЮЗДОРНИИ» имеет задолженность по заработной плате перед 10 работниками в размере более 2,7 млн рублей. На руководителя организации завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Источник отмечает, что погибший не являлся фигурантом уголовного дела.

Ранее в полиции сообщили, что погибший незадолго до трагедии упоминал о проблемах, связанных с его работой.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Работа#Полиция#Омск#Прокуратура#Мост#Уголовное дело#Иртыш#Трагедия#Задолженность
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