Ехал в машине со своим отцом. Стали известны подробности трагедии на омском мосту

Posted 5 декабря, 05:20
Published 5 декабря, 05:20
Modified 5 декабря, 05:25
Updated 5 декабря, 05:25
Городу55 стали известны подробности трагедии, которая произошла 4 декабря на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Напомним, 42-летний мужчина вышел из машины посреди моста, подошел к ограждению и упал на лед Иртыша.
Наш источник сообщил, что погибший ехал в автомобиле со своим отцом, который является директором АО «Омский СОЮЗДОРНИИ». По данным Rusprofile, руководителем организации является Олег Бабак.
К слову, 3 декабря прокуратура сообщила, что «Омский СОЮЗДОРНИИ» имеет задолженность по заработной плате перед 10 работниками в размере более 2,7 млн рублей. На руководителя организации завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Источник отмечает, что погибший не являлся фигурантом уголовного дела.
Ранее в полиции сообщили, что погибший незадолго до трагедии упоминал о проблемах, связанных с его работой.