Буцаев: КПО в Санкт-Петербурге будет обрабатывать 600 тыс. тонн отходов в год

На новом КПО проектная мощность обработки составит 600 тыс. тонн в год, утилизации — 120 тыс. тонн в год, компостирования — 200 тыс. тонн в год. Уже завершена разработка проектно-сметной документации, а также получено заключение государственной экологической экспертизы. На следующем этапе объект будет проходить госэкспертизу. В рамках плана реализации проекта новый объект должен заработать в 2027 году. Об этом исообщает karelinform.ru.