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Posted 5 декабря, 06:29

Published 5 декабря, 06:29

Modified 5 декабря, 06:29

Updated 5 декабря, 06:29

Буцаев: КПО в Санкт-Петербурге будет обрабатывать 600 тыс. тонн отходов в год

Буцаев: КПО в Санкт-Петербурге будет обрабатывать 600 тыс. тонн отходов в год

5 декабря 2024, 06:29
Фото: 1MI.
В ходе рабочей встречи гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева и вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова прошло обсуждение проекта комплексного объекта по обращению с отходами «Новоселки» мощностью 600 тыс. тонн в год.

Согласно заявлению Дениса Буцаева, сейчас активно проводится работа по формированию комплексной системы обращения с отходами, обеспечивающей потребности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все проекты инфраструктуры планируется реализовать в течение следующих трех лет. РЭО, в свою очередь, гарантирует предоставление льготного финансирования проектов и необходимой методологической поддержки в полном объеме.

На новом КПО проектная мощность обработки составит 600 тыс. тонн в год, утилизации — 120 тыс. тонн в год, компостирования — 200 тыс. тонн в год. Уже завершена разработка проектно-сметной документации, а также получено заключение государственной экологической экспертизы. На следующем этапе объект будет проходить госэкспертизу. В рамках плана реализации проекта новый объект должен заработать в 2027 году. Об этом исообщает karelinform.ru.

Кроме КПО «Новоселки», нужды Санкт-Петербурга обеспечивает КПО «Волхонка», построенный на средства РЭО. Финансирование на возведение объекта было предоставлено в виде льготных займов. Также на территории Ленобласти запланировано строительство КПО «Островский» и еще двух объектов.

По словам Алексея Корабельникова, сейчас в сфере обращения с отходами наблюдается активное развитие. Плодотворное сотрудничество с федеральным центром и ППК «РЭО» позволяет строить новые современные комплексы по переработке ТКО. «Новая инфраструктура необходима для всей агломерации. Мы понимаем, что развитие невозможно без комплексного подхода к обращению с отходами, использования передовых технологий, создания экономики замкнутого цикла», — подытожил вице-губернатор Санкт-Петербурга.

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