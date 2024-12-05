Буцаев: КПО в Санкт-Петербурге будет обрабатывать 600 тыс. тонн отходов в год

Posted 5 декабря, 06:29
Published 5 декабря, 06:29
Modified 5 декабря, 06:29
Updated 5 декабря, 06:29
Согласно заявлению Дениса Буцаева, сейчас активно проводится работа по формированию комплексной системы обращения с отходами, обеспечивающей потребности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все проекты инфраструктуры планируется реализовать в течение следующих трех лет. РЭО, в свою очередь, гарантирует предоставление льготного финансирования проектов и необходимой методологической поддержки в полном объеме.
На новом КПО проектная мощность обработки составит 600 тыс. тонн в год, утилизации — 120 тыс. тонн в год, компостирования — 200 тыс. тонн в год. Уже завершена разработка проектно-сметной документации, а также получено заключение государственной экологической экспертизы. На следующем этапе объект будет проходить госэкспертизу. В рамках плана реализации проекта новый объект должен заработать в 2027 году. Об этом исообщает karelinform.ru.
Кроме КПО «Новоселки», нужды Санкт-Петербурга обеспечивает КПО «Волхонка», построенный на средства РЭО. Финансирование на возведение объекта было предоставлено в виде льготных займов. Также на территории Ленобласти запланировано строительство КПО «Островский» и еще двух объектов.
По словам Алексея Корабельникова, сейчас в сфере обращения с отходами наблюдается активное развитие. Плодотворное сотрудничество с федеральным центром и ППК «РЭО» позволяет строить новые современные комплексы по переработке ТКО. «Новая инфраструктура необходима для всей агломерации. Мы понимаем, что развитие невозможно без комплексного подхода к обращению с отходами, использования передовых технологий, создания экономики замкнутого цикла», — подытожил вице-губернатор Санкт-Петербурга.