Автобусы против маршруток: как транспортная реформа перевернула жизнь омичей

Горожане уверены, что при таких реформах нужно было увеличить количество автобусов на маршрутах. Кстати об этом: уже шесть лет власти борются с износом общественного транспорта в Омске. Автобусы, троллейбусы и трамваи портятся из-за плохих дорог, а также из-за вандализма, хулиганства со стороны пассажиров. Чтобы ездить по городу стало комфортнее, в 2018 году город взял в лизинг больше 200 автобусов разных классов. Но проблема износа все еще есть. Однако федеральный бюджет не выделяет необходимых денег для обновления муниципального транспорта. В связи с этим в 2025 году транспорта нам не ждать: омские власти не планируют закупать новый подвижной состав общественного транспорта.