Автобусы против маршруток: как транспортная реформа перевернула жизнь омичей

Posted 5 декабря, 06:00
Published 5 декабря, 06:00
Modified 5 декабря, 08:14
Updated 5 декабря, 08:14
В июле 2023 года в Омске стартовала транспортная реформа, которую запустил департамент транспорта. Прошло уже больше года, как из центра города убрали частные микроавтобусы, обслуживавшие два десятка маршрутов, и отправили их по дублирующим улицам. К каким результатам привела новая реформа и как повлияла на рынок перевозок — в материале Города55.
С 1 июля на 18 городских маршрутах, которые обсуживают частники, изменились схемы движения. Полтысячи микроавтобусов перестали ходить по Интернациональной, Гагарина, Думской, Красному Пути и проспекту Карла Маркса. Их пустили по дублирующим улицам: Фрунзе, Булатова и Маршала Жукова.
По словам главы дептранса Вадима Кормильца, в центре был переизбыток машин, которые ходили по 54 направлениям. К тому же малогабаритные «газели» не справлялись с пассажиропотоком. Перед коммерческими перевозчиками поставили единственное условие: если они хотят вернуться в центр, то пусть покупают автобусы среднего класса.
Хоть в департаменте транспорта и пытались анонсировать изменения, но не все омичи были в курсе того, что маршрутки с 1 июля больше не идут по центральным магистралям. В первые дни у пассажиров возникал один вопрос: «А куда мы едем?» И, конечно, не обошлось без жалоб.
В комментариях горожане просили вернуть маршруты 503, 222, 350, 550. Они связывали Амур и центральные улицы города. А после изменений людям пришлось ездить на одном автобусе №42. Омичам из Нефтяников стало не хватать маршрутки №514.
С площади Ленина уехать в сторону аэропорта вечером тоже стало намного труднее. Раньше омичи ездили на маршрутке №414. После введения реформы остались только автобусы №45 и 79. Кроме того, у жителей микрорайона Кузьминки забрали маршрут №307, не оставив им выбора: из центра они могут добраться до дома на автобусе № 78, в который теперь невозможно протолкнуться.
В комментариях нашлись и те, кто посчитал, что убрать маршрутки из центра города — не основная цель новой схемы: «Специально все делается, чтобы люди 3—5 пересадок делали». И такое мнение поддержали множество пользователей.
По данным департамента транспорта, предоставленным Городу55 в ответ на запрос, число пассажиров, которые проезжают по центральным улицам, выросло с июля по октябрь 2024 года на 20,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
«Натурная оценка интенсивности движения общественного транспорта, проходящего через остановочные пункты по улице Гагарина, показала, что после проведенных изменений маршрутной сети количество подвижного состава, следующего в часы пик через остановочные пункты „Дом Туриста“, „Госпиталь“, сократилось с 267 до 148 единиц в час, что привело к снижению заторовых ситуаций в районе остановочных пунктов, увеличению регулярности движения на маршрутах, а также повышению общей пропускной способности центральных магистралей», — говорилось в докладе департамента транспорта городской администрации.
Кроме того, как рассказали Городу55, доходы муниципальных предприятий от перевозки пассажиров увеличились в 2024 году. Однако на это повлиял не только рост пассажиропотока, но и повышение стоимости проезда с 1 июля на 10 рублей. Теперь при оплате картой билет стоит 35 рублей, наличными — 40 рублей.
Добавим, что транспортная реформа негативно повлияла на частных перевозчиков, которые потеряли значительный доход. После реализации новой транспортной системы закрылось несколько маршрутов, а омичи лишились возможности без пересадок добираться до центра.
Тогда, как рассказали в дептрансе, семь перевозчиков приняли решение заменить маршрутки на автобусы среднего класса. Изменения коснулись маршрутов № 31 Н «Пос. Светлый — ООО „Лента“», № 51 «СНТ „Заря-3“ — СНТ „Берёзка“», № 323 «Ул. 3-я Железнодорожная — ул. Бархатовой», № 346 «Ул. 1-я Красной Звезды — ул. 50 лет Октября», № 359 «Кирпичный завод — пос. Чкаловский».
В городской администрации уже давно шли разговоры о том, что городу нужен комфортабельный и вместительный транспорт, а старые пазики и «газели» со временем должны и вовсе исчезнуть с линий. И омские чиновники не стали в этом новаторами: таков тренд развития всех российских городов.
Как сообщает издание «Курс дела», в Челябинске городские власти не сумели настроить систему, и в итоге область забрала у города эти полномочия.
«Новых автобусов купили больше трехсот штук за 5 лет, трамваев — больше сотни. По троллейбусам заключили на 15 лет концессию с екатеринбургской „Синарой“. Уже под сотню новеньких красненьких по улицам ездит. А еще в муниципальном транспорте теперь можно расплачиваться банковскими и транспортными картами. То есть вместо „черного нала“ — безналичный расчет. И есть аппараты для приема налички. И кондукторы исчезли, везде камеры, то есть видно, кто заплатил, а кто нет. Достаточно контроля на линии. Конечно, не без проблем все это двигается, но за пять лет изменения мощнейшие. Не хватает разве что нескольких сотен водителей, несмотря на то, что им подняли зарплату», — сообщили в «Курсе дела».
Также с 1 февраля транспортная реформа стартовала в Оренбурге. По информации издания 56orb.ru, проходит она не очень успешно, и народ нововведений не принял. В частности, люди говорят, что раньше, при прежней схеме движения, они могли уехать на плохонькой древней «газельке» в любое время в любом направлении, а теперь часами дожидаются на ледяной остановке комфортного большого автобуса — и, не дождавшись, уезжают на такси.
«Оренбург хотят избавить от маршруток, потому что это эстетично: во всех цивилизованных странах по улицам ходят большие и брендированные автобусы, а не разномастные маршрутки. Также, чем меньше в потоке „мелкого“ транспорта (микроавтобусов, пазиков и „газелей“), тем меньше пробок, ведь большой автобус может вместить большее количество людей, заняв при этом меньше места на дороге. Меньше и суеты перед остановками, а значит, ДТП», — рассказали в 56orb.ru.
В Новосибирске транспортная реформа тоже оказалась проблемной, как и в Оренбурге. Как сообщает «Атас.инфо», маршрутки не смогли убрать с дорог, как ни старались власти. Проблема банальна: если отказаться от «газелек», заменить их будет просто нечем.
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Горожане уверены, что при таких реформах нужно было увеличить количество автобусов на маршрутах. Кстати об этом: уже шесть лет власти борются с износом общественного транспорта в Омске. Автобусы, троллейбусы и трамваи портятся из-за плохих дорог, а также из-за вандализма, хулиганства со стороны пассажиров. Чтобы ездить по городу стало комфортнее, в 2018 году город взял в лизинг больше 200 автобусов разных классов. Но проблема износа все еще есть. Однако федеральный бюджет не выделяет необходимых денег для обновления муниципального транспорта. В связи с этим в 2025 году транспорта нам не ждать: омские власти не планируют закупать новый подвижной состав общественного транспорта.
После введения транспортной реформы некоторые частники не бросили свои маршруты, а продолжили работать на них, но уже на новых условиях. Те перевозчики, которые не приняли новые правила, вынуждены были перейти на «подвозные» маршруты, то есть возят людей в пригородах, в центр их не пускают. А некоторые вовсе ушли из бизнеса. От этого муниципалы выиграли: они переманили часть опытных водителей к себе, частично решив кадровые проблемы.
Ранее Город55 разбирался в том, как в Омске борются с дефицитом водителей общественного транспорта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.