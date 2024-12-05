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Posted 5 декабря, 19:35

Published 5 декабря, 19:35

Modified 5 декабря, 19:49

Updated 5 декабря, 19:49

«Агрохолдинги России» анонсировали проведение отраслевой конференции АПК 11 декабря

«Агрохолдинги России» анонсировали проведение отраслевой конференции АПК 11 декабря

5 декабря 2024, 19:35
Фото: 60778 Р Медиа.
Конференция «Агрохолдинги России» будет проходить в Москве 11 декабря. В текущем году флагманское событие проекта «Агроинвестор» станет уже 24-м по счету.

Как сообщает inkazan.ru, для участия в конференции в столицу прибудут представители отрасли, инвесторы, эксперты из Министерства сельского хозяйства РФ, главы аграрных ведомств, аналитики и консультанты в сфере аграрного предпринимательства.

На конференции авторитетные эксперты отрасли, аналитики и представители агропромышленного комплекса представят производственные и финансовые итоги развития сельского хозяйства в уходящем году и озвучат прогнозы на следующий год, инициируют обсуждение инвестиционного климата в аграрном секторе, а также динамики экспорта сельхозпродукции за минувший год, рентабельность производства, актуальные инициативы по государственному регулированию фермерских рынков, а также отметят их влияние на бизнес. Спикеры и эксперты конференции обозначат ведущие тренды в сфере слияний и поглощений, поднимут темы доступности финансирования для агропроизводителей и развития страхования в агропромышленном секторе, инвестирования логистики, инфраструктуры, а также вопросы финансовых вложений в цифровизацию отрасли, импорт спецмашин и прочих агрегатов на фоне санкций.

На мероприятии спикеры подробно распишут все достижения отрасли в текущем году и представят свои прогнозы относительно развития ведущих аграрных рынков: в выпуске растениеводческой продукции, в молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве, а также в переработке мяса и молока. На мероприятии «Агрохолдинги России — 2024» участники и спикеры оценят возможности и перспективы экспорта отечественного продовольствия, затронут тему изменений потребительских предпочтений, проанализируют динамику спроса и предложения в рознице в этом году, назовут возможные направления для их роста и обозначат тормозящие факторы.

Среди главных тем для обсуждения на конференции стоит особо отметить инвестирование в АПК в ситуации повышающейся ключевой ставки.

На протяжении всего мероприятия участников ждут разносторонняя по своему содержанию деловая программа, уникальные прогнозы и оценки от ведущих специалистов отрасли, участников рынка и представителей крупных отечественных агрохолдингов, неформальное общение. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер события.

#Общество
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