«Агрохолдинги России» анонсировали проведение отраслевой конференции АПК 11 декабря

На конференции авторитетные эксперты отрасли, аналитики и представители агропромышленного комплекса представят производственные и финансовые итоги развития сельского хозяйства в уходящем году и озвучат прогнозы на следующий год, инициируют обсуждение инвестиционного климата в аграрном секторе, а также динамики экспорта сельхозпродукции за минувший год, рентабельность производства, актуальные инициативы по государственному регулированию фермерских рынков, а также отметят их влияние на бизнес. Спикеры и эксперты конференции обозначат ведущие тренды в сфере слияний и поглощений, поднимут темы доступности финансирования для агропроизводителей и развития страхования в агропромышленном секторе, инвестирования логистики, инфраструктуры, а также вопросы финансовых вложений в цифровизацию отрасли, импорт спецмашин и прочих агрегатов на фоне санкций.