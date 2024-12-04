Выходец из ЯНАО стал главой Русско-Полянского района Омской области

До этого момента Мурашов исполнял обязанности главы района. К ним он приступил в сентябре 2024 года после отставки Алексея Огорелкова. Тот занимал пост главы района с 2019 года и ушел в отставку добровольно. Евгений Мурашов родом из Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором начинал свою политическую карьеру губернатор Виталий Хоценко.