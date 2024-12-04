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Posted 4 декабря, 05:26

Published 4 декабря, 05:26

Modified 4 декабря, 06:22

Updated 4 декабря, 06:22

Евгений Мурашов стал новым главой Русско-Полянского района Омской области

Выходец из ЯНАО стал главой Русско-Полянского района Омской области

4 декабря 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney.

Евгений Мурашов стал новым главой Русско-Полянского района Омской области

3 декабря Евгений Мурашов официально стал главой администрации Русско-Полянского района Омской области, сообщили в райкоме.

Мурашов принял присягу 3 декабря и приступил к выполнению своих обязанностей как глава Русско-Полянского района Омской области. Он был единственным кандидатом, и его кандидатуру поддержали все члены Совета муниципального района.

До этого момента Мурашов исполнял обязанности главы района. К ним он приступил в сентябре 2024 года после отставки Алексея Огорелкова. Тот занимал пост главы района с 2019 года и ушел в отставку добровольно. Евгений Мурашов родом из Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором начинал свою политическую карьеру губернатор Виталий Хоценко.

«Уважаемые русскополянцы, благодарю за поддержку! Сегодня официально вступил в должность главы Русско-Полянского муниципального района Омской области! Буду прикладывать все усилия, чтобы оправдать высокое доверие русскополянцев!», — сообщил Евгений Мурашов на своей странице ВКонтакте.

Отметим, что фамилия Огорелкова фигурировала в скандалах, в частности, из-за высказывания предположительно сына экс-главы района, который в мае 2024 года назвал жителей Усть-Ишимского района «клоунами» после паводка. Это высказывание привело к увольнению Степана Огорелкова из омского правительства.

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#Диана Рязанцева#Политика#Омск#Омская область#Отставка#Скандалы#Русско-Полянский район#Ямало-Ненецкий автономный округ#Виталий Хоценко
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