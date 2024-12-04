Выходец из ЯНАО стал главой Русско-Полянского района Омской области

Posted 4 декабря, 05:26
Published 4 декабря, 05:26
Modified 4 декабря, 06:22
Updated 4 декабря, 06:22
Мурашов принял присягу 3 декабря и приступил к выполнению своих обязанностей как глава Русско-Полянского района Омской области. Он был единственным кандидатом, и его кандидатуру поддержали все члены Совета муниципального района.
До этого момента Мурашов исполнял обязанности главы района. К ним он приступил в сентябре 2024 года после отставки Алексея Огорелкова. Тот занимал пост главы района с 2019 года и ушел в отставку добровольно. Евгений Мурашов родом из Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором начинал свою политическую карьеру губернатор Виталий Хоценко.
«Уважаемые русскополянцы, благодарю за поддержку! Сегодня официально вступил в должность главы Русско-Полянского муниципального района Омской области! Буду прикладывать все усилия, чтобы оправдать высокое доверие русскополянцев!», — сообщил Евгений Мурашов на своей странице ВКонтакте.
Отметим, что фамилия Огорелкова фигурировала в скандалах, в частности, из-за высказывания предположительно сына экс-главы района, который в мае 2024 года назвал жителей Усть-Ишимского района «клоунами» после паводка. Это высказывание привело к увольнению Степана Огорелкова из омского правительства.