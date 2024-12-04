Владимир Путин примет окончательное решение о помиловании омички

Posted 4 декабря, 07:57
Published 4 декабря, 07:57
Modified 4 декабря, 08:06
Updated 4 декабря, 08:06
По данным министерства регбезопасности Омской области, 2 декабря в рамках заседания были рассмотрены ходатайства о помиловании восьми осужденных, которые сейчас отбывают наказание. Комиссия тщательно изучила представленные документы, включая характеристики от администраций исправительных учреждений и материалы уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Омской области.
По итогам рассмотрения комиссия приняла решение отказать в помиловании семи осужденным. Однако одной из осужденных было рекомендовано досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания. Окончательное решение предстоит теперь принять Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Ранее Город55 писал о том, что в Омской области разоблачено преступное сообщество, которое занималось незаконным производством и сбытом огнестрельного оружия.