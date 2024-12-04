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Posted 4 декабря, 07:57

Published 4 декабря, 07:57

Modified 4 декабря, 08:06

Updated 4 декабря, 08:06

Владимир Путин решит судьбу осужденной из Омской области

Владимир Путин примет окончательное решение о помиловании омички

4 декабря 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney.

Владимир Путин решит судьбу осужденной из Омской области

2 декабря в Омской области прошло заседание комиссии по вопросам помилования.

По данным министерства регбезопасности Омской области, 2 декабря в рамках заседания были рассмотрены ходатайства о помиловании восьми осужденных, которые сейчас отбывают наказание. Комиссия тщательно изучила представленные документы, включая характеристики от администраций исправительных учреждений и материалы уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Омской области.

Фото: Министерство региональной безопасности Омской области

По итогам рассмотрения комиссия приняла решение отказать в помиловании семи осужденным. Однако одной из осужденных было рекомендовано досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания. Окончательное решение предстоит теперь принять Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Ранее Город55 писал о том, что в Омской области разоблачено преступное сообщество, которое занималось незаконным производством и сбытом огнестрельного оружия.

Подпольный цех: в Омске разоблачены организаторы незаконного оборота оружия
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Владимир Путин#Помилование#Президент России#Министерство регбезопасности#УФСИН России
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