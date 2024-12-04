Владимир Путин примет окончательное решение о помиловании омички

По данным министерства регбезопасности Омской области, 2 декабря в рамках заседания были рассмотрены ходатайства о помиловании восьми осужденных, которые сейчас отбывают наказание. Комиссия тщательно изучила представленные документы, включая характеристики от администраций исправительных учреждений и материалы уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Омской области.