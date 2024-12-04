«Вертолет пора покупать»: омичи зажаты в пробках на мосту уже пятый день

Posted 4 декабря, 04:09
Published 4 декабря, 04:09
Modified 4 декабря, 08:40
Updated 4 декабря, 08:40
Жители Омска уже пятый день подряд сталкиваются с длительными пробками на мосту у Телецентра. Проблемы с движением начались после частичного закрытия моста на капитальный ремонт, и с каждым днем ситуация только ухудшается. Омичи продолжают жаловаться на заторы, которые делают утренние поездки на работу и учебу настоящим испытанием.
Особенно сложно приходится тем, кто вынужден проезжать через Левобережье. Пробки на мосту растягиваются на километры, и не улучшает ситуацию авария, произошедшая на улице Лукашевича. Это еще больше затрудняет движение, создавая дополнительные заторы и увеличивая время в пути.
Местные жители обеспокоены тем, как долго продлится такая ситуация. Отсутствие альтернативных маршрутов и постоянные заторы делают городскую жизнь в эти дни неудобной и нервной. В ожидании завершения ремонта моста, омичи продолжают жаловаться на долгие часы в пробках и надеются на скорейшее улучшение дорожной ситуации.
«Радостно в душе».
«Ледовая переправа работает внизу, бобры, у нас есть путь».
«Вот это тусовка у нас собралась нереальная».
«Свободен 27.12 для проведения новогоднего корпоратива».
«Спасибо, рассмотрела подсветку моста».
«Омичи, может после работы метро выкопаем?».
«Пробки? Нет, не видел».
«Кто последний? Тут по талонам или живая очередь?».
Напомним, вчера в омском департаменте транспорта ответили, что стабилизация движения у моста будет приблизительно через 2-3 недели.