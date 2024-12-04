«Вертолет пора покупать»: омичи зажаты в пробках на мосту уже пятый день

Жители Омска уже пятый день подряд сталкиваются с длительными пробками на мосту у Телецентра. Проблемы с движением начались после частичного закрытия моста на капитальный ремонт, и с каждым днем ситуация только ухудшается. Омичи продолжают жаловаться на заторы, которые делают утренние поездки на работу и учебу настоящим испытанием.