В зоне СВО погиб житель Оконешниковского района Омской области

Posted 4 декабря, 13:06
Published 4 декабря, 13:06
Modified 4 декабря, 13:09
Updated 4 декабря, 13:09
Сегодня в селе Золотая Нива Оконешниковского района простились с 24-летним Романом Филипповым, который погиб в зоне СВО.
Роман родился в деревне Елизаветино, здесь же пошел в первый класс, основное образование же получил в Золотонивской школе. В 2019 году он окончил Омский техникум строительства и сельского хозяйства, был слесарем по ремонту автомобилей. В феврале 2024 года мужчина решил пойти служить по контракту, но 18 ноября погиб.
За отвагу и героизм Роман Филиппов был посмертно награжден орденом Мужества.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Романа Филиппова.