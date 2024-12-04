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Posted 4 декабря, 13:06

Published 4 декабря, 13:06

Modified 4 декабря, 13:09

Updated 4 декабря, 13:09

В зоне СВО погиб житель Оконешниковского района Омской области

В зоне СВО погиб житель Оконешниковского района Омской области

4 декабря 2024, 13:06
Роман Филиппов погиб на 24-м году жизни на полях спецоперации.

Сегодня в селе Золотая Нива Оконешниковского района простились с 24-летним Романом Филипповым, который погиб в зоне СВО.

Роман родился в деревне Елизаветино, здесь же пошел в первый класс, основное образование же получил в Золотонивской школе. В 2019 году он окончил Омский техникум строительства и сельского хозяйства, был слесарем по ремонту автомобилей. В феврале 2024 года мужчина решил пойти служить по контракту, но 18 ноября погиб.

За отвагу и героизм Роман Филиппов был посмертно награжден орденом Мужества.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Романа Филиппова.

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Сво#Боец СВО#Участник СВО#Зона СВО
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