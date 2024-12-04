В зоне СВО погиб житель Оконешниковского района Омской области

Роман родился в деревне Елизаветино, здесь же пошел в первый класс, основное образование же получил в Золотонивской школе. В 2019 году он окончил Омский техникум строительства и сельского хозяйства, был слесарем по ремонту автомобилей. В феврале 2024 года мужчина решил пойти служить по контракту, но 18 ноября погиб.