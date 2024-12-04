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Posted 4 декабря, 02:46

Published 4 декабря, 02:46

Modified 4 декабря, 07:35

Updated 4 декабря, 07:35

В Южной Корее вводили военное положение: рассказываем, что произошло

В Южной Корее вводили военное положение: рассказываем, что произошло

4 декабря 2024, 02:46
Фото: ChatGPT.
Южная Корея оказалась в центре политического кризиса: президент Юн Сок Ёль ввел военное положение, обвинив оппозицию в попытках подрыва государственной власти. Кратко рассказываем, что происходит.

Введение военного положения

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение, ссылаясь на угрозу паралича власти из-за попыток импичмента. На экстренном совещании он заявил, что оппозиция дестабилизирует работу правительства и проявляет симпатии к Северной Корее, сообщают «Новые известия».

Ограничения в стране

Это решение президента вызвало волну недовольства среди граждан, что привело к массовым протестам в столице Южной Кореи — Сеуле. На фоне обострившейся ситуации в город начали стягивать военные подразделения. В рамках военного положения была приостановлена деятельность парламента и политических партий. Полностью запрещены митинги, демонстрации и другие формы политической активности. Также введен контроль над СМИ и печатными изданиями.

Усиление военной готовности

Министерство обороны Южной Кореи приказало вооруженным силам перейти на усиленный режим дежурства и повысить боеготовность. Основные командующие всех родов войск получили указания оперативно реагировать на возможные угрозы.

Реакция международного сообщества

Посольство России в Южной Корее призвало граждан избегать массовых мероприятий, особенно политического характера, и соблюдать рекомендации местных властей.

Голосование за отмену военного положения

Южнокорейский парламент собрался на заседание и большинством голосов отменил военное положение. Согласно конституции, президент обязан подчиниться этому решению.

Действия президента после голосования

Спустя три часа после голосования президент пообещал отменить военное положение. Юн Сок Ёль заявил, что распускает командование по введению военного положения и отменяет его действие. Однако он обвинил парламент в безответственных действиях, которые, по его словам, подрывают функционирование государства.

Требования оппозиции

Оппозиционные силы продолжают настаивать на привлечении президента к ответственности за нарушение конституции, несмотря на его решение отменить военное положение.

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#Диана Рязанцева#Политика#Россия#Голосование#Южная Корея#Парламент#Оппозиция#Конституция#Военное положение#Митинги
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