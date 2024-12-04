В Южной Корее вводили военное положение: рассказываем, что произошло

Это решение президента вызвало волну недовольства среди граждан, что привело к массовым протестам в столице Южной Кореи — Сеуле. На фоне обострившейся ситуации в город начали стягивать военные подразделения. В рамках военного положения была приостановлена деятельность парламента и политических партий. Полностью запрещены митинги, демонстрации и другие формы политической активности. Также введен контроль над СМИ и печатными изданиями.